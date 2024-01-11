Безугла написала заяву на вихід з фракції та партії "Слуга Народу"

У ніч на 11 січня 2024 року нардепка Маряна Безгула повідомила, що виходить з фракції та партії «Слуга Народу».

Про це вона написала у дописі у Facebook

"Слабка фракція та партія у війну мені не потрібна. Продовжу підтримувати ініціативи Президента, але не хочу мати спільні зобовʼязання з нардепами фракції, які встромляють ніж у спину. Мені не потрібна ваша квота заступника голови Комітету Верховна Рада України з питань національної безпеки, оборони та розвідки", - заявила вона.

"Вважаю, що без радикальних змін існування парламенту буде тоталітарним хворобливим згасанням, ЗСУ перетворяться на конвеєр з утилізації громадян для підтримання статусу-кво фронту; без перегляду сектору нацбезпеки та оборони, встановлення реального контролю, корупція в ЗСУ вийде на перше місце, порівняно з будь-чим до того, а оборонно-промисловий комплекс не візьме на себе місію економічного та безпекового рушія країни. І це тільки кілька прикладів. Байдужість, інертність комітету нацбезпеки злочинна!", - зауважила політик.

"Я написала заяву на вихід з фракції та партії «Слуга Народу». Підтримую президента. Залишаюсь мажоритарним депутатом Оболонського району з усіма зобовʼязаннями відкритості та роботи з громадянами", - резюмувала вона у повідомленні у соціальній мережі.

Нагадаємо, сьогодні, 5 січня, стало відомо, що Комітет з питань безпеки, оборони та розвідки прийняв рішення про відкликання Мар’яни Безуглої з посади заступниці голови Комітету.

Скандали навколо Мар'яни Безуглої

Мар'яна Безугла останнім часом відзначилася низкою скандальних висловлювань і неоднозначних заяв з приводу головкома Валерія Залужного, мобілізації всіх жінок віком від 25 до 60 років, покарання для ухилянтів тощо.

Зокрема, раніше нардепка Безугла закликала відправити Залужного у відставку, чим "нарвалася" на критику соцмереж.

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