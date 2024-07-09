Безугла "наїхала" на Сирського через російську атаку на "Охматдит"

У народної обраниці є "дуже багато питань щодо якості організації захисту".
Народна депутатка Мар’яна Безугла вкотре висловила звинувачення на адресу головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Цього разу приводом стала російська ракетна атака на "Охматдит" у Києві.
Про це свідчить коментар народної обраниці під дописом Сирського у Facebook.
Так, головком ЗСУ написав, що масований ракетний удар по містах України 8 липня вразив увесь світ своєю жорстокістю та підступністю. Він зазначив, що росіяни цілеспрямовано вдарили по цивільних об'єктах, зокрема по дитячій лікарні "Охматдит".
"Сьогодні, в день жалоби за невинно загиблими у нашій столиці та інших містах України, я схиляю голову разом з усім українським народом на знак світлої пам'яті", – йдеться в заяві Сирського.
Він також запевнив, що українські воїни ніколи не пробачать вбивства та терору мирних людей, і що всі причетні до воєнних злочинів невідворотно будуть покарані.
У коментарях під повідомленням Сирського Безугла посипала докорами на його адресу. Зокрема, нардепка висловила сумніви щодо "якості організації захисту" від російських атак.
"Ви схиляєте голову, але Ви – Головнокомандувач ЗСУ, а російські ракети пройшли в сліпих зонах, і щодо вчорашнього дня дуже багато питань щодо якості організації захисту", – прокоментувала політикиня.
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Нагадаємо, днем раніше, коментуючи атаку по "Охматдиту", Безугла звинуватила Командування Повітряних сил ЗСУ у начебто брехні про падіння "уламків" ворожої ракети. Депутатці різко відповів ексречник ПС Юрій Ігнат.
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