Безугла посипала новими звинуваченнями на адресу Залужного

Народна депутатка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла звинуватила головнокомандувача ЗСУ, генерала Валерія Залужного у начебто замовних статтях у виданні The Economist.

Про це свідчить допис політикині у Мережі 29 листопада.

"І що у Вас залишилось, Валерію Федоровичу? Замовні статті в The Economist через Фіалу, Мусаєву, Дробовича, Давидюка і тд? Скільки їх вже? Це по-генеральськи – мовчати в Україні і викидати іноземцям оце на світ? Може, Вам є що сказати прямо? Не мені, українцям", – йдеться в заяві Безуглої, яка є заступницею голови парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.

Так, на думку депутатки, Залужний має дати українцям відповіді на низку запитань, серед яких – чому переведення військових між частинами відбуваються місяцями, чому нову техніку отримують нові і "необстріляні" формування, чому "людина може опинитися на штурмі без підготовки попри навіть прийнятий нами закон", чому не вирішене питання ВЛК.

"Це все Зеленський? Це Вас, бідного, пресують? Це варте ще однієї статті в The Economist? Мене хвилюють не Ваші рейтинги, а наші військові шанси", – вказала Безугла у заяві.

Нагадаємо, нещодавно Безугла закликала відправити Залужного у відставку, бо "військове керівництво" України начебто не має плану війни на 2024 рік. Ще раніше депутатка заявляла, що головнокомандувач ЗСУ – жива людина, з якої роблять ідола, щоб потім просто використати.

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