Безугла розповіла нові подробиці закону про мобілізацію: електронний облік буде

Нардепка опублікувала поточний стан опрацювання законопроєкту.
У законопроєкті (№ 10062) щодо змін у мобілізації, який готується до слухання у Верховній Раді у другому читанні, передбачено електронний облік військовозобов’язаних та автоматичне отримання УБД.
Про це повідомила на своїй Facebook-сторінці заступниця голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, народна депутатка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла.
Нардепка опублікувала поточний стан опрацювання законопроєкту.
Щодо реєстру військовозобовʼязаних:
- розширення переліку відомостей реєстру (персональні та службові дані);
- удосконалення міжвідомчої взаємодії (в т.ч. інформаційної);
- електронний кабінет призовника (сертифікат захисника + послуги);
- електронний кабінет підприємства (ведення персонально-первинного та персонального обліку);
- електронний кабінет ЦНАП (надання адмін. послуг).
Щодо статусу УБД:
- електронна взаємодія між реєстрами;
- електронна заява для отримання статусу УБД (статусу особи з інвалідністю, статусу члена сімʼї загиблого Захисника);
- автоматичне надання статусу УБД під час дії воєнного стану (відомості із бойового наказу вносяться уповноваженою особою в/ч);
- витяг із реєстру про участь у бойових діях.
Щодо Реєстру військовослужбовців:
- матриця функціонування реєстру військовослужбовців;
- облік військовослужбовців;
- обмін даними між реєстрами;
- створення Державного вебпорталу електронних публічних послуг у сфері нацбезпеки (захист здійснює МОУ).
Щодо особливостей захисту інформації в ІКС МОУ:
- зміни в Закон про оборону України (особливості захисту інформації в ІКС МОУ визначає МОУ);
- аналогічні зміни в Закон про захист інформамції в ІКС та Закон про основні засади забезпечення кібербезпеки в Україні.
Щодо хмарних послуг:
- обробка інформації, що становить держтаємницю, в ІКС МОУ може здійснюватися за кордоном (країни НАТО) - на підставі рішення Міністра оборони;
- знімається заборона щодо розміщення у хмарних ресурсах за кордоном службової інформації та державних та єдиних реєстрів.
Нагадаємо, у Верховній Раді анонсували зміни до законопроєкту про мобілізацію, який викликав гостру реакцію суспільства. Депутати стверджують, що документ не буде ухвалений у нинішньому вигляді. Теоретично з нього можуть прибрати норми про обмеження щодо коштів, нерухомості та майна ухилянтів, про скасування відстрочки для людей із третьої групою інвалідності тощо. Які пункти можуть прибрати із законопроєкту про мобілізацію – читайте на ТСН.ua.
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