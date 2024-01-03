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Безугла розповіла нові подробиці закону про мобілізацію: електронний облік буде

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Безугла розповіла нові подробиці закону про мобілізацію: електронний облік буде

Народна депутатка Мар’яна Безугла / Фото: із соцмереж

Нардепка опублікувала поточний стан опрацювання законопроєкту.

У законопроєкті (№ 10062) щодо змін у мобілізації, який готується до слухання у Верховній Раді у другому читанні, передбачено електронний облік військовозобов’язаних та автоматичне отримання УБД. 

Про це повідомила на своїй Facebook-сторінці заступниця голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, народна депутатка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла.

Нардепка опублікувала поточний стан опрацювання законопроєкту.

Щодо реєстру військовозобовʼязаних:

  • розширення переліку відомостей реєстру (персональні та службові дані);
  • удосконалення міжвідомчої взаємодії (в т.ч. інформаційної);
  • електронний кабінет призовника (сертифікат захисника + послуги);
  • електронний кабінет підприємства (ведення персонально-первинного та персонального обліку);
  • електронний кабінет ЦНАП (надання адмін. послуг).

Щодо статусу УБД:

  • електронна взаємодія між реєстрами;
  • електронна заява для отримання статусу УБД (статусу особи з інвалідністю, статусу члена сімʼї загиблого Захисника);
  • автоматичне надання статусу УБД під час дії воєнного стану (відомості із бойового наказу вносяться уповноваженою особою в/ч);
  • витяг із реєстру про участь у бойових діях.

Щодо Реєстру військовослужбовців:

  • матриця функціонування реєстру військовослужбовців;
  • облік військовослужбовців;
  • обмін даними між реєстрами;
  • створення Державного вебпорталу електронних публічних послуг у сфері нацбезпеки (захист здійснює МОУ).

Щодо особливостей захисту інформації в ІКС МОУ:

  • зміни в Закон про оборону України (особливості захисту інформації в ІКС МОУ визначає МОУ);
  • аналогічні зміни в Закон про захист інформамції в ІКС та Закон про основні засади забезпечення кібербезпеки в Україні.

Щодо хмарних послуг:

  • обробка інформації, що становить держтаємницю, в ІКС МОУ може здійснюватися за кордоном (країни НАТО) - на підставі рішення Міністра оборони;
  • знімається заборона щодо розміщення у хмарних ресурсах за кордоном службової інформації та державних та єдиних реєстрів.

Нагадаємо, у Верховній Раді анонсували зміни до законопроєкту про мобілізацію, який викликав гостру реакцію суспільства. Депутати стверджують, що документ не буде ухвалений у нинішньому вигляді. Теоретично з нього можуть прибрати норми про обмеження щодо коштів, нерухомості та майна ухилянтів, про скасування відстрочки для людей із третьої групою інвалідності тощо. Які пункти можуть прибрати із законопроєкту про мобілізацію – читайте на ТСН.ua.

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Дата публікації
Перегляди
5005
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