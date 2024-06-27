Безугла розродилася ще одним докором на адресу головкома ЗСУ Сирського

Народна депутатка Мар’яна Безугла знайшла ще одну підставу, щоб докорити головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському, який на її думку, не бажає сприймати "незручну правду".

Черговий докір головкому вона опублікувала у четвер, 27 червня, на своїй сторінці у Facebook.

У своєму дописі, звертаючись до Олександра Сирського, Безугла закликала його "не "тикати" в паперову карту Гнатова".

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У попередньому дописі народна депутатка уже висловила своє обурення з приводу того, що до приїзду начальства, а саме міністра оборони Рустема Умєрова та головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського на передову в Донецькій області, було підготовлено паперову карту, яка, за її словами, втратила свою актуальність.

"Програємо так. Прошу. Скільки Ви ще будете, спробуйте, хоча б спробуйте приймати незручну правду. Експериментально", - звернулася Безугла до Олександра Сирського.

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Нагадаємо, поїздка Сирського на Донбас не залишилася непоміченою для його головної "хейтерки" – нардепки Мар'яни Безуглої, яка "увірвалася" в коментарі під постом. Зокрема, вона розкритикувала, що пресслужба генерала не заблюрила обличчя військових на спільних з головкомом світлинах.

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