Безугла своєрідно прокоментувала нову посаду Залужного

Народна депутатка Мар’яна Безугла, яка тривалий час вимагала звільнити генерала Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ та критикувала його за “відсутність планів ведення війни”, своєрідно відреагувала на його призначення послом у Великій Британії.

Нову посаду ексголовкома вона прокоментувала на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

“Послом — це у нас хороша вже традиція. Успіхів!” - написала Безугла.

Як відомо, раніше колишню генеральну прокурорку України Ірину Венедіктову призначили надзвичайним і повноважним послом України в Швейцарії.

Нагадаємо, раніше Мар'яна Безугла прокоментувала відставку Валерія Залужного. Вона щиро потішилася таким рішенням.

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