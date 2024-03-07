Безугла своєрідно прокоментувала нову посаду Залужного

Народна депутатка назвала призначення ексголовкома ЗСУ послом "хорошою традицією".
Народна депутатка Мар’яна Безугла, яка тривалий час вимагала звільнити генерала Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ та критикувала його за “відсутність планів ведення війни”, своєрідно відреагувала на його призначення послом у Великій Британії.
Нову посаду ексголовкома вона прокоментувала на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
“Послом — це у нас хороша вже традиція. Успіхів!” - написала Безугла.
Як відомо, раніше колишню генеральну прокурорку України Ірину Венедіктову призначили надзвичайним і повноважним послом України в Швейцарії.
Нагадаємо, раніше Мар'яна Безугла прокоментувала відставку Валерія Залужного. Вона щиро потішилася таким рішенням.
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