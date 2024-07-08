Безугла відзначилась скандальною заявою про "Охматдит" і отримала відповідь

Народна депутатка Мар’яна Безугла зробила скандальну заяву про російську атаку по "Охматдиту" в Києві, на яку відреагував ексречник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Свої дописи Безугла та Ігнат опублікували у Facebook.

Так, народна обраниця звинуватила Командування Повітряних сил у начебто брехні щодо атаки на "Охматдит":

"Дитяча лікарня "Охмадит". Які ж росіяни нелюди. Тільки Командування Повітряних Сил ЗСУ, не брешіть знову про "уламки".

На ці чергові гучні звинувачення вкотре відреагував Ігнат.

"Боже, яке кончене! Хто казав про уламки? Цинічна мерзота..." – написав ексречник Повітряних сил.

Нагадаємо, в СБУ заявили, що за попередніми даними слідчих, для вогневого ураження "Охматдиту" окупанти застосували стратегічну крилату ракету Х-101.

Водночас заступник керівника Офісу президента Олексій Кулеба заявляв, що це міг бути прямий ракетний удар по дитячій лікарні.

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