Безугла вимагає відставки Умєрова та Сирського: у чому причина

Скандальна народна депутатка Мар’яна Безугла заявила про необхідність відправити у відставку міністра оборони Рустема Умєрова та головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Їхню заміну вона назвала “критично важливою для існування держави”.

Про це нардепка написала на своїй сторінці у Facebook.

Знаковим моментом Безугла назвала звільнення Умєровим головного інспектора Міністерства оборони України Ігоря Воронченка відразу після того, як той доповів на Ставці про катастрофічну ситуацію з підготовкою в навчальних центрах ЗСУ.

За її словами, ця “відверта і детальна” доповідь викликала гнів головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського і саме на його вимогу міністр оборони звільнив Воронченка.

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“Головна інспекція Міністерства оборони України (ГІМО) була останнім форпостом, що надавала хоча б якусь експертизу щодо того, що справді відбувається в ЗСУ. Зокрема, саме вони проводили розслідування щодо збиття нашою ППО літаків, включаючи F-16. Я передбачаю, що зараз буде спроба знищити всі докази. Також ГІМО супроводжувала аудит використання техніки та озброєння, наданих нам партнерами тощо”, - повідомила Мар’яна Безугла.

Вона також нагадала, що нещодавно Умєров “позбувся” своєї заступниці Наталії Калмикової, коли вона “розгорнула зміну кадрової політики та медичного забезпечення ЗСУ”.

“Такими темпами вони, діючи як спільники, знищать усіх, окрім блазнів, навіть фізично, адже покарання переведенням у штурмовики теж практикується. Пане Президенте, не будьте байдужим і не дайте себе ввести в оману. Прошу”, - звернулася Мар’яна Безугла до президента Зеленського.

Нагадаємо, раніше після критики народною депутаткою Мар’яною Безуглою командування Повітряних сил через катастрофу F-16 відбулося звільнення Миколи Олещука з посади командувача цього виду Збройних сил.

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