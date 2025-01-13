Безугла влаштувала словесну перепалку з радником Зеленського: "Ви гей?"

Народна депутатка висловилась про представників ЛГБТ і людей із ожирінням як про "відхилення від норми".

Народна депутатка України Мар’яна Безугла опублікувала скандальний допис про "відхилення від норми", у якому згадала про представників ЛГБТ-спільноти, людей із ожирінням тощо. У коментарях між нардепкою та радником президента з комунікацій Дмитра Литвина виникла словесна перепалка.

Свій допис Безугла опублікувала у соцмережі Х.

Народна обраниця у повідомленні розповіла про своє негативне ставлення до будь-яких квот. У цьому контексті вона згадала про представників ЛГБТ, людей із ожирінням, про яких висловилась як про "відхилення від норми".

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"Не маю нічого проти представників ЛГБТ, людей із ожирінням тощо. Оцінюю лише вчинки, характер і здібності конкретної людини в конкретному контексті. Однак важливо розуміти, що згадані та багато інших станів є відхиленнями від норми, або, з наукової точки зору, хворобами", – йдеться в заяві Безуглої.

Вона продовжила, навивши приклад гомосексуалів. За словами політикині, народитися геєм, мати псоріаз чи алергію на пеніцилін – це стани, які супроводжують людину протягом життя. Депутатка вважає, що ці стани "накладають певні обмеження на реалізацію особистості – як фізичні, так і соціальні, потребують супроводу".

"Наприклад, людина з псоріазом стикається з проблемами шкіри, які впливають на якість її життя. Це стосується й переважно набутих станів: людина з ожирінням, якщо не лікуватиме чи не коригуватиме свій стан, проживе менше, а її якість життя значно знизиться. Ожиріння – це хвороба і не може вважатися нормою. Людина з гомосексуальною орієнтацією, ймовірно, не зможе або не матиме бажання народити дітей, а отже, може випасти з процесу природного відбору і передачі своєї генетики наступним поколінням, включення в алгоритми розвитку людства протягом тисячоліть", – розмірковує Безугла.

Вона запевнила, що виступає категорично проти дискримінації, водночас заявила про неприпустимість "вип’ячування відхилень як норми".

"Водночас, вип’ячування відхилень як норми та підміну понять вважаю неприпустимими. Наприклад, у Homo sapiens існують тільки дві статі – чоловіча і жіноча... Коротше кажучи, ситуація, коли гетеросексуальне населення відчуває себе "лише одним із варіантів", а люди отримують гранти на бодіпозитив та випускають відео, як "класно бути за 100 кілограмів, нічого не змінювати, ти прекрасна, повір у себе"... Ми маємо підтримувати одне одного, визнавати різноманітність і поважати кожну людину, але це не означає ігнорувати наукові та еволюційні аспекти реальності", – йдеться у дописі народної обраниці.

Вона також висловила свою позицію щодо квот, зокрема під час приймання на роботу, кількома пунктами:

"1. Бути представником ЛГБТ – це не норма, а психофізіологічне відхилення. 2. Ожиріння – це хвороба, яку потрібно лікувати. 3. Дискримінація за фізичним чи психологічним станом, наприклад, відмова людині в роботі не через її кваліфікацію, а через те, що вона ЛГБТ, є неприпустимою. Водночас прийняття людини на роботу тільки через її належність до ЛГБТ, за умови, що інший кандидат має кращі навички, також є неправильним. Це вже позитивна дискримінація. Наразі проти квот як явища. Любих. За умови і можливості, проти квот".

Реакція радника Зеленського

У коментарях під повідомленням Безуглої Литвин закликав її не ображати людей:

"Що цікаво, не так багато людей можна зустріти, які вважають вас нормальною. Тому будь ласка обережніше з такою тематикою і не ображайте людей".

У відповідь на це депутатка порадила Литвину "роззути шефу очі на бардак в армії з Сирським". А радник Зеленського відреагував рекомендацією "бачити межі своєї компетенції".

"Мені здається, що багато кому не заважало би бачити межі своєї компетенції і все ж таки визначитись – у що втручатись і у що не втручатись. В управління армією я не втручаюсь, бо не розуміюся на цьому. А от людей дійсно ВАМ раджу не ображати", – написав Литвин.

У відповідь Безугла поцікавилася: "Ви гей?"

Словесна перепалка Мар'яни Безуглої з Дмитром Литвином / Скриншот повідомлень в Х

До слова, у листопаді 2024 року Безугла "наїхала" на колишню нардепку Надію Савченко за один із її наказів на фронті, а та пригадала опонентці її скандальні дописи.

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