Безугла влаштувала словесну перепалку з радником Зеленського: "Ви гей?"

Народна депутатка висловилась про представників ЛГБТ і людей із ожирінням як про "відхилення від норми".
Народна депутатка України Мар’яна Безугла опублікувала скандальний допис про "відхилення від норми", у якому згадала про представників ЛГБТ-спільноти, людей із ожирінням тощо. У коментарях між нардепкою та радником президента з комунікацій Дмитра Литвина виникла словесна перепалка.
Свій допис Безугла опублікувала у соцмережі Х.
Народна обраниця у повідомленні розповіла про своє негативне ставлення до будь-яких квот. У цьому контексті вона згадала про представників ЛГБТ, людей із ожирінням, про яких висловилась як про "відхилення від норми".
"Не маю нічого проти представників ЛГБТ, людей із ожирінням тощо. Оцінюю лише вчинки, характер і здібності конкретної людини в конкретному контексті. Однак важливо розуміти, що згадані та багато інших станів є відхиленнями від норми, або, з наукової точки зору, хворобами", – йдеться в заяві Безуглої.
Вона продовжила, навивши приклад гомосексуалів. За словами політикині, народитися геєм, мати псоріаз чи алергію на пеніцилін – це стани, які супроводжують людину протягом життя. Депутатка вважає, що ці стани "накладають певні обмеження на реалізацію особистості – як фізичні, так і соціальні, потребують супроводу".
"Наприклад, людина з псоріазом стикається з проблемами шкіри, які впливають на якість її життя. Це стосується й переважно набутих станів: людина з ожирінням, якщо не лікуватиме чи не коригуватиме свій стан, проживе менше, а її якість життя значно знизиться. Ожиріння – це хвороба і не може вважатися нормою. Людина з гомосексуальною орієнтацією, ймовірно, не зможе або не матиме бажання народити дітей, а отже, може випасти з процесу природного відбору і передачі своєї генетики наступним поколінням, включення в алгоритми розвитку людства протягом тисячоліть", – розмірковує Безугла.
Вона запевнила, що виступає категорично проти дискримінації, водночас заявила про неприпустимість "вип’ячування відхилень як норми".
"Водночас, вип’ячування відхилень як норми та підміну понять вважаю неприпустимими. Наприклад, у Homo sapiens існують тільки дві статі – чоловіча і жіноча... Коротше кажучи, ситуація, коли гетеросексуальне населення відчуває себе "лише одним із варіантів", а люди отримують гранти на бодіпозитив та випускають відео, як "класно бути за 100 кілограмів, нічого не змінювати, ти прекрасна, повір у себе"... Ми маємо підтримувати одне одного, визнавати різноманітність і поважати кожну людину, але це не означає ігнорувати наукові та еволюційні аспекти реальності", – йдеться у дописі народної обраниці.
Вона також висловила свою позицію щодо квот, зокрема під час приймання на роботу, кількома пунктами:
"1. Бути представником ЛГБТ – це не норма, а психофізіологічне відхилення. 2. Ожиріння – це хвороба, яку потрібно лікувати. 3. Дискримінація за фізичним чи психологічним станом, наприклад, відмова людині в роботі не через її кваліфікацію, а через те, що вона ЛГБТ, є неприпустимою. Водночас прийняття людини на роботу тільки через її належність до ЛГБТ, за умови, що інший кандидат має кращі навички, також є неправильним. Це вже позитивна дискримінація. Наразі проти квот як явища. Любих. За умови і можливості, проти квот".
Реакція радника Зеленського
У коментарях під повідомленням Безуглої Литвин закликав її не ображати людей:
"Що цікаво, не так багато людей можна зустріти, які вважають вас нормальною. Тому будь ласка обережніше з такою тематикою і не ображайте людей".
У відповідь на це депутатка порадила Литвину "роззути шефу очі на бардак в армії з Сирським". А радник Зеленського відреагував рекомендацією "бачити межі своєї компетенції".
"Мені здається, що багато кому не заважало би бачити межі своєї компетенції і все ж таки визначитись – у що втручатись і у що не втручатись. В управління армією я не втручаюсь, бо не розуміюся на цьому. А от людей дійсно ВАМ раджу не ображати", – написав Литвин.
У відповідь Безугла поцікавилася: "Ви гей?"
До слова, у листопаді 2024 року Безугла "наїхала" на колишню нардепку Надію Савченко за один із її наказів на фронті, а та пригадала опонентці її скандальні дописи.
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