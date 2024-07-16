Безугла загриміла до бази "Миротворця": яка причина

У "Митротворці" стверджують, що діяльність Безуглої "проти керівництва ЗСУ має явні ознаки спланованої на користь російського агресора та невстановленої групи осіб інформаційної компанії".

Народну депутатку Мар’яну Безуглу було внесено до бази центру "Миротворець" за начебто дискредитацію української влади, ЗСУ та дії, скеровані на деморалізацію війська.

Про це свідчить інформація на сайті центру "Миротворець".

У повідомленні Безуглій закидаються:

усвідомлені публічні дії, спрямовані на дискредитацію органів державної влади та управління України;

усвідомлені дії, спрямовані на дискредитацію та деморалізацію Збройних сил України;

перешкоджання законній діяльності Збройних сил України;

усвідомлені дії, які спрямовані на розкол громадянського суспільства в Україні;

свідоме поширення інформації, що містить державну таємницю, і яку використовує "фашистська росія" для досягнення стратегічних цілей під час планування та ведення бойових дій проти України та для проведення інформаційно-психологічних спецоперацій.

"Цілеспрямована та системна діяльність Мар'яни Безуглої проти керівництва ЗСУ у період з 2022 по 2024 р. має явні ознаки спланованої на користь російського агресора та невстановленої групи осіб інформаційної компанії, метою якої є дискредитація вищого командного складу Збройних сил України, деморалізація особового складу ЗСУ, зниження рівня довіри громадян України до своїх Збройних Сил", – йдеться в повідомленні на сайті "Миротворець".

Там також звинуватили депутатку в тому, що "для досягнення цих цілей Безугла з групою невстановлених осіб через соціальні мережі свідомо вводила в оману громадян України та міжнародну спільноту, публікуючи інформацію про діяльність ЗСУ та їхнього керівництва викривлено з явним маніпулятивним характером".

Інформація про Мар'яну Безуглу на сайті "Миротворець"

Зауважимо, центр "Миротворець" – український сайт та громадська організація, яка досліджує ознаки злочинів проти нацбезпеки держави, миру, безпеки людини та міжнародного права. Результати своїх досліджень "Миротворець" відкрито публікує на однойменному сайті.

Нагадаємо, напередодні Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки зняв Безуглу з посади голови підкомітету з питань цивільного демократичного нагляду та контролю.

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