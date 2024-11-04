Трудова мобілізація у нас взагалі забута - Безугла зробила гучну заяву щодо мобілізації жінок

Жінки можуть покращити ситуацію в армії та навести порядок

Народна депутатка Мар'яна Безугла підтримала мобілізацію жінок, та пояснила, чому це важливо.

Про це вона написала у своєму Telegram.

"Давно підтримую мобілізацію жінок і вдячна Марії за те, що вона вкотре підняла актуальну тему. У Конституції немає двох видів громадян. Наразі ми маємо незаконну дискримінацію чоловіків"Ю - написала вона.

Вона також зазначила, що мобілізація жінок може зменшити кількість мобілізованих чоловіків: "Якщо мобілізовуватимуть жінок, то чоловіків мобілізовуватимуть менше — це вам, чоловіки, один із факторів, чому підтримувати мобілізацію співгромадянок."

Безугла вважає, що варто почати з мобілізації на тилові посади: "У тилу зараз багато «пристроєних» — тисячі й тисячі чоловіків, які «порішали» та яких бойові підрозділи вже зачекалися."

Вона також підкреслила значення трудової мобілізації: "Другий важливий напрямок — трудова мобілізація, яка у нас взагалі забута."

Депутатка закликала до загального національного спротиву: "Війна не може бути справою вибраних... Без загального національного спротиву окупанту війна приречена на поразку."

Політик також висловила незадоволення з приводу відсутності дій у Міністерстві оборони: "Міноборони провалило мобілізаційну політику... Але цю тему не піднімають — делікатна, бачте."

Нагадаємо, народний депутат Руслан Горбенко заявляв про важливість врахування віку та стану здоров'я мобілізованих, зазначивши, що у разі тривалої війни Україні потрібно буде мобілізувати по 150 тисяч людей на рік.

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