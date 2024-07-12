Безугла звинуватила Повітряні сили в "окозамилюванні" і назвала аж 13 проблем

Скандальна народна депутатка Мар’яна Безугла розкритикувала роботу регіональних командувань Повітряних сил України, в яких, за її словами, тривають системні проблеми.

На своїй сторінці у Facebook вона опублікувала перелік із 13 пунктів, які свідчать, на її думку, про недоліки роботи військових командирів.

За її словами, не зроблено висновків із таких проблем:

Відсутність просування для молодих офіцерів. Керівні посади займають офіцери віком 50+ років з обмеженим досвідом; Приниження та переведення на інші посади тих, чиї ідеї не співпадають з керівництвом; Ігнорування сучасних підходів до оборони та ППО, різна кваліфікація щодо застосування наданої партнерами техніки, плинність навченого особового складу, переведення в піхоту; Довгі щоденні наради без конкретних результатів; Витрачання часу на пошук винних замість вирішення проблем; Відрядження офіцерів для виконання малозначущих завдань; Витрачання ресурсів та коштів без контролю та результату; За час повномасштабного вторгнення колишні командири льотчики замінені зенітниками (ППО-шниками), що негативно впливає на колективи та фактично нівелює вагу льотчиків у системі. Керує повітряними силами з 2021 року ППО-шник генерал Олещук; Маємо часті удари, зокрема, по західних областях, які успішно не відбиваються. Командири ПВК ігнорують проблеми; Неправдиві доповіді про знищення всіх цілей продовжуються; За правдиві звіти про успішність ударів противника навпаки карають; Командири, чиї частини не справляються зі збиттям цілей, але фальсифікують звітність, отримують нагороди; Терор службовими розслідуваннями замість аналізу реальних причин невдач. Це характерна риса для всіх ЗСУ, зокрема, для Повітряних сил.

Мар’яна Безугла також навела цитати двох неназваних військових, не уточнивши, де саме і за яких умов вони були сказані.

"Не цікавлять причини незбиття дронів, головне — отримати від підлеглих доповідь: "Все збили". У цей же час ці дрони знищують нашу енергосистему. Наприклад, коли дрон влучив в об’єкт, говоримо, що це уламки", - цитує нардепка одного з анонімів та додає цитату іншого, яка складається лише із одного слова "окозамилювання".

Нагадаємо, раніше Мар’яна Безугла накинулася із критикою на міністра оборони Рустема Умєрова через його заяву про те, що Україні потрібно більше зброї для реалізації плану боротьби із російською агресією. За її словами, такого плану досі немає.

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