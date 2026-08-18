Безугла повернулася до «Слуги народу»: чому після двох років вона знову увійшла у фракцію

Марʼяна Безугла

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Народна депутатка Мар’яна Безугла 18 серпня знову увійшла до парламентської фракції «Слуга народу», яку залишила у 2024 року.

Про її вступ під час пленарного засідання Верховної Ради оголосив перший віцеспікер Олександр Корнієнко.

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«Відповідно до частини 3 статті 60 регламенту ВР та поданої заяви повідомляю про вступ народного депутата України Безуглої Мар’яни Володимирівни до складу депутатської фракції політичної партії "Слуга народу"», — заявив Корнієнко.

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Сама Безугла раніше пояснювала, що планувала повернулася до фракції, зокрема, щоб домогтися створення тимчасової слідчої комісії щодо системи військової юстиції, яку, за її словами, не може очолювати позафракційний депутат. Також вона хоче мати можливість регулярно брати участь у засіданнях фракції. Нардепка не виключила, що її повернення може бути тимчасовим.

Нагадаємо, Безугла подала заяви про вихід із партії та фракції «Слуга народу» 11 січня 2024 року. Водночас вона наголошувала, що й надалі залишається мажоритарною депутаткою від Оболонського району Києва та продовжить працювати з виборцями.

Згодом Безугла повідомила, що її заяву про вихід із фракції не прийняли через нібито неправильне оформлення. 17 липня 2024 року вона повторно подала заяву, після чого її вихід із фракції підтримало керівництво Верховної Ради.

Також повідомлялось, що у Верховній Раді 18 серпня склали присягу двоє нових народних депутатів — Вікторія Рєзнікова та Богдан Моркляник. Обоє увійшли до складу фракції «Слуга народу».

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