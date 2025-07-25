Безугла звинуватила загиблого нардепа Рущишина у "ризикованій поведінці" та "бездіяльності" в Раді: реакція колег

Народна депутатка Мар'яна Безугла

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Народна депутатка Мар’яна Безугла відгукнулася на смерть свого колеги по Верховній Раді Ярослава Рущишина, який 24 липня розбився у ДТП, цинічним дописом у соцмережі. Вона заявила, що загиблий нардеп нічим не відзначився у парламенті та нібито порушив комендантську годину, коли потрапив в аварію.

Цей допис Безуглої викликав шквал критичних коментарів, зокрема від інших депутатів Ради.

За словами нардепки, Ярослава Рущищина на засіданнях парламенту не було «ні чути, ні видно».

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«Під час повномасштабної війни ЖОДНИХ проблем щодо оборони не підіймав. Умєрова підтримував. Зате трибуну щодо НАБУ блокував», - написала Безугла.

Скандальна політикиня чомусь наголосила, що її колега по Раді «загинув не в бою, а ганяючи на мотоциклі».

«Ризикована поведінка з відповідним наслідком. Комендантська година на нардепів не поширюється… Мобілізувався б чи виступав за реформу армії, був би в рази кориснішим як воїн чи політик, вважаю», - поділилася своїми цинічними міркуваннями Безугла.

Очікувано, такий провокативний допис викликав хвилю обурення.

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Нардепка Олександра Устінова, яка очолює фракцію «Голос», до якої входив Ярослав Рущишин, назвала Мар’яну Безуглу «твариною».

Віцеспікерка Олена Кондратюк закликала її просто зупинитися. Щоправда, натомість Безугла перевела розмову на тему мобілізації жінок.

Нагадаємо, вечері 24 липня поблизу села Бабухів Івано-Франківської області загинув народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Рущишин. Його мотоцикл Harley Davidson врізався у причіп трактора. Аварія сталася в темну пору доби, за умов обмеженої видимості.