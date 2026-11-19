Володимир Путін, Сі Цзіньпін і Дональд Трамп / © Associated Press

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Журналіст, політичний оглядач Віталій Портников проаналізував результати тристоронньої зустрічі між лідерами США, Китаю та Росії — Дональдом Трампом, Сі Цзіньпіном і Володимиром Путіним. За його словами, ухвалена за підсумками розмови декларація має переважно декларативний характер, і ці домовленості навряд чи будуть реалізовані на практиці. Портников також пояснив, чому війна в Україні так і залишилася поза офіційними документами саміту АТЕС.

Про це журналіст розповів на своєму YouTube-каналі.

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За словами Портникова, китайські та російські медіа оприлюднили спільну декларацію тристоронніх переговорів Трампа, Сі та Путіна, яку, ймовірно, не обговорювали безпосередньо під час зустрічі, а погодили ще до її початку.

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Результати зустрічі Трампа, Сі та Путіна — аналіз від Портникова

Пункт декларації про реформу ООН не має жодного значення

Політичний оглядач зазначив, що документ складається з чотирьох пунктів. Перший стосується готовності реформувати ООН, щоб організація могла ефективніше реагувати на глобальні виклики та виконувати свої завдання у сфері міжнародного миру й безпеки.

«Відразу вам по цьому пункту скажу, що він не має абсолютно ніякого значення. З тієї простої причини, що розмови про реформування ООН відбуваються вже досить довгий час, і ніякого спільного розуміння того, як це зробити, у держав-членів ООН немає», — пояснив Портников.

Він зауважив, що навіть потенційна домовленість між трьома постійними членами Ради Безпеки ООН щодо загальних принципів реформування організації не матиме серйозних наслідків. Річ у тім, що до складу постійних членів Радбезу також входять Велика Британія та Франція — європейські ядерні держави, чиї позиції щодо реформування ООН можуть кардинально відрізнятися від підходів Китаю та Росії.

Тому цей пункт Портников закликав розглядати винятково як декларативний.

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Пункт щодо енергетики — виключно декларативний

Другий пункт декларації за підсумками тристоронньої зустрічі Трампа, Сі та Путіна стосується енергетики.

«Три держави планують збільшити виробництво та поставки нафтопродуктів на благо всіх країн і підтверджують важливість стабільних поставок енергоресурсів. Цей пункт також абсолютно декларативний з однієї простої причини: стабільність постачання нафторесурсів і нафтопродуктів залежить від безпеки в Ормузькій протоці, тобто від домовленості між Сполученими Штатами і Ісламською Республікою Іран», — пояснив журналіст.

На його думку, перспективи реалізації цих домовленостей залишаються сумнівними, оскільки Китай і Росія продовжують активно підтримувати іранський режим та його протистояння зі США. Крім того, зо словами Портникова, Москва і Пекін купують іранську нафту та створюють умови для подальшої військової підготовки Тегерана, спрямованої на збереження режиму аятол.

Таким чином, оглядач дійшов висновку, що, попри привабливе формулювання положень декларації, вони не відповідають реальній ситуації.

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Портников зазначив, що єдиним практичним наслідком цього спільного пункту може стати його використання Трампом для тиску на Україну.

«І єдине, що може бути підкреслене в цій ситуації, це те, що Трамп може використати цей спільний пункт для тиску на Україну із заявами про те, що наші удари по нафтопереробній промисловості Російської Федерації, яка зменшила своє виробництво на 45%, є отакою загрозою стабільності світових поставок енергоресурсів», — припустив журналіст.

Водночас він нагадав, що американський президент висловлював подібні тези ще до тристоронньої зустрічі. Зокрема, йдеться про останні тижні перед виборами до Конгресу США, після яких Республіканська партія Трампа зазнала значної поразки. Після цього очільник Білого дому припинив порушувати цю тему. Портников не впевнений, що американський лідер не повернеться до неї, однак вважає цей момент важливим.

Заяви Трампа, Сі і Путіна про МКС не означають нічого

Окремо Портников зупинився на третьому пункті декларації, який стосується Міжнародного кримінального суду. Він пояснив, що ця тема з різних причин викликає невдоволення як у Трампа, так і у Путіна.

Очільник Кремля негативно ставиться до МКС через ордер на його арешт, а також ордер на арешт колишньої дитячої омбудсменки РФ Марії Львової-Бєлової у справі про незаконне переміщення українських дітей до країни-агресорки.

Трамп, своєю чергою, незадоволений позицією МКС щодо ситуації на Близькому Сході, зокрема через ордер на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу.

«Але коли Трамп на цій зустрічі говорив про те, що Міжнародний кримінальний суд вийшов з-під контролю, коли Путін, Сі Цзіньпін і Трамп говорять про те, що Міжнародний кримінальний суд та інші аналогічні структури не повинні зловживати своїми повноваженнями, це нічого не означає з однієї простої причини. Ані Сполучені Штати, ані Російська Федерація, ані Китайська Народна Республіка не є членами Міжнародного кримінального суду і не підписали статут МКС», — пояснив політичний оглядач.

Він зауважив, що позиція американської влади щодо МКС може змінюватися залежно від конкретної адміністрації. Одні адміністрації США можуть підтримувати окремі рішення суду, зокрема щодо звинувачень на адресу Путіна, тоді як адміністрація Трампа може прагнути налагодити відносини з російським диктатором і не підтримувати такі рішення.

Водночас, як наголосив Портников, принципова ситуація залишається незмінною.

«Вплинути на Міжнародний кримінальний суд до того часу, поки його підтримують члени МКС, поки він продовжує свою діяльність в Європі, поки він застосовує механізми для арешту військових злочинців, ті держави не зможуть. Як сам Міжнародний кримінальний суд не зможе вплинути на ті держави, які навіть ратифікуючи його статут, порушують його і, скажімо, не заарештовують Путіна чи колишнього суданського президента Аль-Башара, який, як відомо, відвідує Південно-Африканську республіку, яка є членом Міжнародного кримінального суду, в той час, коли була видана санкція на його арешт», — розповів журналіст.

Пункт декларації про ядерну зброю

Четвертий пункт декларації стосується ядерної зброї. Лідери трьох держав підтвердили, що у ядерній війні не може бути переможців, тому така війна не повинна починатися. Крім того, вони заявили про намір продовжувати діалог щодо зниження ядерних ризиків і запобігання поширенню ядерної зброї.

«Цей пункт може бути для нас важливий ще й тим, що він віддзеркалює вже відому позицію Китаю і Сполучених Штатів, яка, в принципі, зіграла свою роль у певних рішеннях Путіна щодо можливості застосування ядерної зброї в війні з неядерною державою. Можна на це сподіватися, тому що є політичний міф, нічим поки що не підтверджений, що саме консультації президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена з головою Китайської народної республіки Сі Цзіньпіном примусили Путіна відмовитися від ідеї використання ядерної зброї в війні з Україною, скажімо, під час українського наступу на півдні нашої країни», — нагадав Портников.

Водночас він наголосив, що ця версія залишається лише міфом. За словами оглядача, достеменно невідомо, чи могли заяви президента США та голови КНР справді вплинути на рішення Путіна, чи російський лідер від початку не планував застосовувати ядерну зброю, а лише використовував ядерну риторику як інструмент тиску.

Портников припустив, що Росія могла навмисно поширювати інформацію про нібито можливе застосування ядерної зброї, розраховуючи на те, що американська розвідка має доступ до окремих сегментів російської військової інформації. На його думку, таким чином Москва могла намагатися налякати не лише Китай, а передусім американську адміністрацію та спонукати її до обережнішої політики щодо військової допомоги Україні.

Йдеться, зокрема, про побоювання, що різке загострення бойових дій або удари по території Росії можуть спровокувати застосування ядерної зброї.

«Ми ніколи не дізнаємося до кінця, чи був це блеф, чи були це реальні наміри, які були зупинені Байденом і Сі Цзіньпіном. Але цей пункт, в принципі, стосується не зовсім нас, а стосується відповіді на намагання Трампа перейти до порядку денного ядерного роззброєння, в якому голова Китайської Народної Республіки не бажає брати участь і обмежується виключно деклараціями про необхідність зниження ядерних ризиків», — звернув увагу журналіст.

Він нагадав, що Трамп прагнув перетворити зустріч саме на обговорення питання ядерного роззброєння. Однак ця ініціатива не знайшла підтримки з боку Китаю.

Портников пояснив, що Сі послідовно наголошує: для повноцінної участі КНР у ядерному діалозі має бути виконана одна з двох умов. Або Китай повинен наростити свій ядерний потенціал до рівня США та Росії, або ж Вашингтон і Москва мають скоротити свої ядерні арсенали до рівня Пекіна. Наразі не відбулося ні першого, ні другого сценарію.

Оглядач звернув увагу на заяви Сі щодо необхідності повного ядерного роззброєння світу. Водночас він наголосив на суперечності між цією позицією та активним нарощуванням Китаєм власного ядерного арсеналу.

«Сі Цзіньпін під час своєї промови, під час цієї зустрічі говорив про те, що необхідно взагалі ліквідувати всю ядерну зброю, яка є в світі. Але правда полягає в тому, що зараз у світі немає іншої держави, яка так стрімко озброювалася саме з точки зору кількості ядерних боєзарядів, як Китайська Народна Республіка. І в цьому теж є певний цинізм цієї зустрічі — що до ядерного роззброєння фактично закликає очільник держави, яка зараз нарощує своє ядерне озброєння випереджаючими темпами», — пояснив Портников.

«Беззуба декларація за все хороше і проти всього поганого»

На його думку, це всі основні положення спільної декларації Росії, Китаю та США, ухваленої після зустрічі в Шеньчжені.

«І погодьтеся, що цей документ вже є певним успіхом у порівнянні з тим, що коли Трамп зустрічався із Сі Цзіньпіном у Вашингтоні, взагалі не було жодних документів, написано жодної реальної ідеї у вигляді спільної заяви і спільної комюніке. А тут, в принципі, я думаю, що саме росіяни, які були зацікавлені у тому, щоб ця зустріч хоча б чимось закінчилася, дотиснули китайців і американців на ухвалення такої беззубої декларації», — розповів журналіст.

Портников нагадав, що напередодні зустрічі помічник президента РФ із питань зовнішньої політики Юрій Ушаков заявляв про передавання китайській стороні російських пропозицій щодо спільного комюніке.

«І от, як бачите, ці міркування „за все хороше, проти всього поганого“ і стали результатом цієї тристоронньої декларації. Чого в ній немає? В ній немає російсько-української війни. Як немає російсько-української війни і навіть війни в Ірані у спільній декларації саміту АТЕС», — звернув увагу журналіст.

Питання війни в Україні

Портников зазначив, що відсутність у декларації саміту АТЕС згадки про війну в Україні ще можна пояснювати особливостями регіонального порядку денного. Водночас, на його думку, ігнорування країнами-членами АТЕС ситуації навколо американо-іранського протистояння та Ормузької протоки демонструє реальні механізми роботи подібних міжнародних форматів.

Водночас оглядач констатував, війна РФ проти України все ж була серед тем, які обговорювалися під час тристоронньої зустрічі, принаймні в її публічній частині. Цього питання торкалися як Трамп, так і Путін. Президент США заявляв, що сподівається на готовність сторін завершити війну. Російський диктатор, своєю чергою, говорив про наявність у трьох держав, як він висловився, значної кількості конвергентних інтересів у врегулюванні конфліктів, зокрема війни в Україні.

«Але ніяких конкретних моментів, які б говорили, що можна якимсь чином виробити спільну позицію щодо завершення російсько-української війни, чи хоча б підходів до завершення, — цього всього немає», — сказав Портников.

Портников додав, що Сі у своєму вступному слові взагалі не згадував російсько-українську війну. Таким чином китайський лідер дотримався позиції, яку раніше озвучив президенту Німеччини Франку-Вальтеру Штайнмаєру під час переговорів у Пекіні. Тоді Сі запевнив Штайнмаєра, що повідомлення про можливе обговорення війни в Україні під час тристоронньої зустрічі є лише чутками. Він також наголошував, що цей конфлікт є європейським, а отже, саме європейські країни мають бути присутніми за столом переговорів. Журналіст констатував, що Сі залишився послідовним у цій позиції.

Єдине, з чим реально вдалося погодитися учасникам тристоронньої зустрічі

«Ще одним важливим моментом, який підкреслив, що нічого конкретного лідерам сказати в пресі немає, був той факт, що спільних заяв після закінчення зустрічі не було. Спільних заяв по закінченню зустрічі і не планувалося. Саме тому, що в американських, китайських і російських делегаціях розуміли усю беззубість цієї історичної ситуації», — пояснив Портников.

Він звернув увагу і на те, що після зустрічі трьох лідерів до журналістів звернувся лише Путін. На думку оглядача, це закономірно, оскільки російський президент розглядав сам факт перебування поруч із Трампом і Сі як головний дипломатичний успіх та намагався використати його у власних цілях.

Водночас, за словами Портникова, у спільній декларації не було зафіксовано жодного формату подальшої співпраці чи домовленості про нові зустрічі трьох лідерів. Таким чином, очікуваного формату G3 також не було створено.

«Фактично, єдине, з чим реально вдалося погодитися учасникам зустрічі, це в тому, що вона має історичний характер, ви тільки задумайтеся, тому що раніше вони втрьох не зустрічалися. Ну це таке собі історія», — висловився журналіст.

Портников припустив, що, найімовірніше, подібних тристоронніх зустрічей більше не відбудеться.

Нагадаємо, за підсумками тристоронньої зустрічі 19 листопада Путін, Сі та Трамп оприлюднили спільну декларацію, у якій підтримали реформування ООН для зміцнення міжнародної безпеки та домовилися нарощувати виробництво й постачання нафтопродуктів. Лідери також наголосили на повазі до імунітету посадовців і недопустимості перевищення повноважень з боку МКС. Крім того, сторони підтвердили неприпустимість ядерної війни та пообіцяли вести діалог для зниження ядерних ризиків і нерозповсюдження зброї.

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