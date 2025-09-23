БФ молодіжної ініціативи «Надія», Валерій Дубіль та Артем Чаплигін доставили на схід РЕБи, засоби живлення та звʼязку

Реклама

На передову доставлено три новітні комплекси РЕБ з імерсійним охолодженням і розширеним діапазоном частот. Такі комплекси глушать ворожі дрони й фактично стають щитом для українських воїнів. Новітні системи отримали підрозділи 225-го окремого штурмового полку, 40-ї артилерійської бригади імені Великого князя Вітовта та 18-ї Словʼянської бригади, пишуть Українські новини.

«Системи РЕБ на фронті — це наразі першочергова потреба не лише для бойових підрозділів, а й для медиків. Ситуація на маршрутах евакуації значно ускладнилася через велику кількість ворожих дронів: пошкоджуються санітарні автомобілі, поранення отримує медичний персонал. Саме тому цього разу ми передали РЕБ медичній роті 18-ї бригади, щоб евакуаційні групи могли безпечніше вивозити поранених із поля бою», — наголосив Валерій Дубіль.

Допомогу від фонду «Надія» цього разу спрямували і до інших підрозділів Сил оборони. Прикордонники та рота ударних безпілотних авіаційних комплексів отримали зарядні станції та старлінки. Для 28-ї артилерійської бригади було доставлено генератор і зарядну станцію, а для 18-ї Слов’янської бригади — Starlink і потужну станцію для живлення техніки. Засоби зв’язку та енергозабезпечення надійшли також до підрозділів Національної поліції.

Від початку повномасштабного вторгнення команда фонду здійснила 350 виїздів на передову, подолавши понад 300 тисяч кілометрів, доставляючи допомогу на Донецький, Сумський, Харківський, Запорізький і Херсонський напрямки. За цей час на фронт передали понад 520 потужних зарядних станцій, більше 300 РЕБ-систем, 400 Starlink-терміналів, сотні безпілотників різних типів, генераторів та 200 апаратів Easy Pulse для серцево-легеневої реанімації.