"Бідні", як церковні миші: скільки заробили Путін і компанія за рік

"Бідні", як церковні миші: скільки заробили Путін і компанія за рік

Зауважимо, що вказані суми – це дані лише з офіційних декларацій політиків та посадовців.

Президент Росії Володимир Путін подав декларацію, в якій вказав, що 2021 року заробив нібито лише 10,2 млн руб. (за теперішнім курсом – 127 500 дол.)

Про це пишуть російські засоби масової пропаганди.

Заробіток Путіна склав на 207,9 тис. руб. (2 600 дол.) більше, ніж за 2020 рік.

Водночас прем’єр-міністр Росії Михайло Мішустін заробив 18,3 млн руб. (228 750 дол.).

Щодо заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва, то він минулого року заробив понад 8 млн руб. (100 тис. дол.).

Найбільший дохід за 2021 рік у російському уряді задекларував голова Мінпромторгу Денис Мантуров – понад 704 млн руб. (8 млн 800 тис. дол.).

Очільниця Банку Росії Ельвіра Набіулліна заробила 38,9 млн руб. (486 250 дол.). А заступник голови російського центробанку Михайло Алексєєв – 102,9 млн руб. (1 млн 286 250 дол.).

Нагадаємо, наприкінці березня журналісти з’ясували цікаві деталі про розкішну яхту Путіна, яка коштує 700 млн дол. і може збивати безпілотники.

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