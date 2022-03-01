Категорія
Політика
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Biedronka, Carrefour, Żabka: польські мережі магазинів прибирають з полиць білоруські та російські товари

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Biedronka, Carrefour, Żabka: польські мережі магазинів прибирають з полиць білоруські та російські товари

УНІАН

Європейські мережі супермаркетів продовжують бойкотувати продаж товарів з РФ.

Найбільший польський рітейлер Biedronka з вівторка припиняє продавати продукцію, вироблену компаніями, зареєстрованими в Росії та Білорусі, на знак протесту проти вторгнення Росії до України. 

Про це повідомляє Reuters.

"Це рішення продиктовано протидією безпрецедентній агресії проти незалежної України і стосується загалом 16 товарів", - йдеться у заяві.

Подібне рішення прийняло й польське відділення французького Carrefour.

"Враховуючи військові дії в Україні, Carrefour Polska вирішила вилучити з продажу у своїх магазинах всю продукцію з Росії та Білорусі. Мережа також не має наміру розміщувати нові замовлення на російську та білоруську продукцію", - йдеться у повідомленні компанії.

Інші компанії також приєдналися до заборони, в тому числі мережа міні-магазинів Żabka, найбільша в країні мережа аптек Rossmann.

Нагадаємо, Норвегія заборонить продаж алкоголю російського виробництва через напад РФ на Україну.

Також деякі російські товари зникнуть із супермаркетів  у Фінляндії.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

Наступна публікація