Biedronka, Carrefour, Żabka: польські мережі магазинів прибирають з полиць білоруські та російські товари

Biedronka, Carrefour, Żabka: польські мережі магазинів прибирають з полиць білоруські та російські товари

Європейські мережі супермаркетів продовжують бойкотувати продаж товарів з РФ.

Найбільший польський рітейлер Biedronka з вівторка припиняє продавати продукцію, вироблену компаніями, зареєстрованими в Росії та Білорусі, на знак протесту проти вторгнення Росії до України.

Про це повідомляє Reuters.

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"Це рішення продиктовано протидією безпрецедентній агресії проти незалежної України і стосується загалом 16 товарів", - йдеться у заяві.

Подібне рішення прийняло й польське відділення французького Carrefour.

"Враховуючи військові дії в Україні, Carrefour Polska вирішила вилучити з продажу у своїх магазинах всю продукцію з Росії та Білорусі. Мережа також не має наміру розміщувати нові замовлення на російську та білоруську продукцію", - йдеться у повідомленні компанії.

Інші компанії також приєдналися до заборони, в тому числі мережа міні-магазинів Żabka, найбільша в країні мережа аптек Rossmann.

Нагадаємо, Норвегія заборонить продаж алкоголю російського виробництва через напад РФ на Україну.

Також деякі російські товари зникнуть із супермаркетів у Фінляндії.