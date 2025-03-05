BILD опублікував три можливі сценарії розвитку подій після суперечки Зеленського з Трампом

Конфлікт між Києвом і Вашингтоном може змінити перебіг війни. Що буде далі – компроміс, ізоляція чи нова стратегія, розповіли експерти.

Які можливі сценарії розвитку подій – пише BILD.

Військовий експерт Карло Масала, професор Мюнхенського університету бундесверу, вважає, що один з найбільш песимістичних сценаріїв для України — це підписання Зеленським сировинної угоди, запропонованої Трампом. Масала прогнозує, що Зеленський може поїхати до Вашингтона, підписати угоду з Трампом і сподіватися на відновлення постачання зброї. Однак цей жест не принесе жодних гарантій безпеки для України. Масала вважає, що навіть після підписання угоди США продовжуватимуть тиск на Україну, вимагатимуть проведення виборів, на яких може перемогти президент, орієнтований на Росію. Такий мирний договір між Україною та Росією, підписаний за посередництва США, буде тривати лише до того часу, поки Трамп залишається у владі. Щойно в США зміниться президент, Росія може скористатися моментом і знову атакувати Україну, а можливо, навіть Балтію чи Молдову.

Другий сценарій, що розглядається експертами, полягає у повному виході США з гри. Політолог Томас Йегер, професор Кельнського університету, вважає, що відкритий конфлікт між Зеленським і Трампом став підготовкою до заяви про припинення військової допомоги США. Якщо це трапиться, Україна залишиться без допомоги і буде змушена покладатися на залишки власних сил та на підтримку Європи. Але Європа не зможе повністю компенсувати втрату постачань зі США, оскільки їй бракує таких самих потужних розвідувальних можливостей і високотехнологічної зброї. Це дозволить Путіну посилити обстріли великих міст і завдати ще більше руйнувань. Масала вказує, що Україна зможе протриматися без допомоги США кілька місяців, а максимум — рік. Однак швидка мобілізація ресурсів Росії може призвести до нових катастрофічних наслідків.

Третій сценарій є більш оптимістичним для України. Стефані Бабст, експерт з питань НАТО та колишня керівниця НАТО, підкреслює, що навіть без допомоги США Росія не може досягти значних територіальних успіхів. Вона зазначає, що якби російська армія була настільки сильною, як про це часто говорять, вона вже давно б просунулася далі в Донбасі. Росія не може перемогти Україну через високу ціну, яку вона платить за кожен крок вперед. Україна зберегла більшість своєї території, попри те, що допомога від Заходу була часто запізнілою або недостатньою. Українці також змогли знищити значну частину Чорноморського флоту і атакувати важливі об'єкти в Росії. Бабст припускає, що навіть за підтримки лише Європи Україна може створити достатній тиск на Росію, змусивши її сісти за стіл переговорів.

Нагадаємо, США за вказівкою президента Дональда Трампа ставлять на паузу всю військову допомогу для України.

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