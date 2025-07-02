Реклама

Про це в інтервʼю Gazeta.ua заявив Володимир Фокін «Фока», заступник командира «Трійки», начальник логістики.

«Якщо ми як командири батальйонів, заступники командира бригади намагаємось думати на два-три кроки вперед, то мій командир Андрій Білецький думає на сім-вісім кроків вперед. Для мене це рівень», – сказав «Фока».

Андрій Білецький створив у підрозділі командний дух та конструктивні взаємини: командири адекватно ставляться до особового складу як по горизонталі, так і по вертикалі. Завдяки сарафанному радіо у «Трійку» мобілізуються новобранці, а також переводяться з інших військових частин.

Реклама

«Людина приходить у підрозділ, нею займаються, вона живе в абсолютно адекватних нормальних умовах, вона не «струнчить» перед офіцером. Все що вимагається від особового складу – якісно відноситись до своїх обовʼязків, тренуватись, виконувати бойові завдання і відпочивати. У нас немає часу на вивчення статутів, стояння на тумбочці, на іншу дурню, яка в цілому в армії вважається нормою. Коли люди починають порівнювати, вибір для них стає очевидним», – заявив «Фока».

Він заявив, що складнощі з особовим складом настануть на перших етапах існування Третього армійського корпусу – у звʼязку з розширенням потрібно більше фахівців. При цьому піхотні бригади, які до корпусу увійдуть, за оцінкою замкомбрига, є «не найсильнішими підрозділами». Але командування знає, що з цим робити: у формування корпуса «Трійка» йде із випередженням графіку.

«Я памʼятаю, як формувався підрозділ ТрО «Азов Київ», потім – ССО «Азов Київ», памʼятаю людей, які бігали під Мощуном, в Ірпінні, Бучі в кросівках без форми. Ми впорались – якісно змінились, сформували найбільшу бригаду в Україні, яка дуже ефективно працює. Я не бачу жодних перепон, щоб створити Третій армійський корпус і показати, що він буде кращим у нашій країні», – вважає «Фока».