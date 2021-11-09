Били по шиї і тягли за волосся: Саакашвілі заявив про побиття після госпіталізації до в'язничної лікарні

Били по шиї і тягли за волосся: Саакашвілі заявив про побиття після госпіталізації до в'язничної лікарні

Саакашвілі відмовився від медичних втручань та не співпрацює з медперсоналом.

Колишній президент Грузії та голова Виконавчого комітету Нацради реформ України Міхеіл Саакашвілі заявив про побиття після госпіталізації до в'язничної лікарні.

Подробиці інциденту він описав у листі, зачитаному своїм адвокатом Ніком Гварамією під час брифінгу в понеділок, 8 листопада, повідомляє Radio Tavisupleba.

"Мене витягли з машини, повалили на землю (...) і кілька разів вдарили по шиї. Мене тягли за волосся, і, звичайно ж, у цей час я чинив їм опір", - написав екслідер Грузії.

Він додав, що згодом зустрівся "зі схожим на злочинця" фельдшером, який намагався без дозволу зробити йому невідомі уколи. "Моя реакція була спровокована всіма цими образами і насильством, - продовжив політик. - Всі діяли як справжні злочинці".

Саакашвілі додав, що відмовляється від усіх медичних втручань та не співпрацює з медперсоналом. До того ж, він вимагає зустрічі зі своїм особистим лікарем.

Політик вважає, що метою його перевезення до тюремної лікарні "однозначно є моє фізичне знищення за наказом Путіна": "Я не хочу допустити жодних провокацій. Я був змушений чинити фізичний опір насильству".

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У понеділок, 8 листопада, Міхеіла Саакашвілі перевели з в'язниці N12 у Руставі до Глданської в'язничної лікарні N18, не попередивши ані членів сім'ї політика, ані його адвокатів.

Згодом з'явилася інформація про те, що Саакашвілі звинуватили у словесних та фізичних образах працівників медичної установи.

Нагадаємо, 1 жовтня в Грузії Міхеіла Саакашвілі затримали та помістили до пенітенціарної установи. Він заявив, що вважає себе політичним ув'язненим та оголосив голодування.

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