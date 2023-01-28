Білий дім: Америка спостерігає, щоб Китай не допомагав Росії у війні з Україною

Сполучені Штати Америки стежать, аби Китай не надавав РФ будь-якої підтримки у її війні з Україною.

Також США наголошують КНР про потенційні наслідки такої допомоги.

Про це заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, - пише Укрінформ.

«Ми дали чітко зрозуміти китайцям, що зараз – не час підтримувати Росію. Ми продовжуємо вести ці розмови з китайцями», - зауважив представник Білого дому у відповідь на прохання прокоментувати повідомлення про постачання в Росію китайської нелетальної допомоги.

Кірбі також додав, що в Вашингтоні налаштовані переслідувати організації, які порушують санкції.

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Нагадаємо, раніше експомічник держсекретаря США з європейських справ Весс Мітчелл пояснив, що Китай може отримати від війни в України.

Також раніше ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко висловив впевненість, що Китай за жодних обставин не надаватиме допомогу Росії.

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