Білий дім: Байден запропонує на посаду помічника очільника Пентагону експертку з російських питань

Валландер є експерткою з російської та євразійської зовнішньої політики та безпеки.

Президент США Джо Байден висуне в якості кандидата на посаду помічника міністра оборони США у справах міжнародної безпеки Селест Валландер — експертку з Росії.

Про це інформує пресслужба Білого дому.

Зауважимо, що для затвердження на посаду кандидатуру Валландер має буде схвалити Сенат Конгресу США.

В адміністрації експрезидента США Барака Обами Валландер займалася в Раді національної безпеки при Білому домі російський напрямок.

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За даними Міністерства оборони, Валландер є експерткою з російської та євразійської зовнішньої політиці та безпеці.

Валландер раніше був професором державного управління в Гарвардському університеті (1989-2000).

Нагадаємо, що 16 червня пройшов довгоочікуваний президентський саміт США-РФ в швейцарській Женеві. Переговори тривали неповні 4:00 і очікувано не дали прориву: в українському питанні сторони зберегли статус-кво. Втім, глядачі оцінюють зустріч позитивно. Принаймні Байден і Путін домовилися відновити роботу дипломатичних представництв і узгодили спільні дії щодо роззброєння та кібербезпеки.

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