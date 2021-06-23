Білий дім: Байден запропонує на посаду помічника очільника Пентагону експертку з російських питань

Валландер є експерткою з російської та євразійської зовнішньої політики та безпеки.
Президент США Джо Байден висуне в якості кандидата на посаду помічника міністра оборони США у справах міжнародної безпеки Селест Валландер — експертку з Росії.
Про це інформує пресслужба Білого дому.
Зауважимо, що для затвердження на посаду кандидатуру Валландер має буде схвалити Сенат Конгресу США.
В адміністрації експрезидента США Барака Обами Валландер займалася в Раді національної безпеки при Білому домі російський напрямок.
За даними Міністерства оборони, Валландер є експерткою з російської та євразійської зовнішньої політиці та безпеці.
Валландер раніше був професором державного управління в Гарвардському університеті (1989-2000).
Нагадаємо, що 16 червня пройшов довгоочікуваний президентський саміт США-РФ в швейцарській Женеві. Переговори тривали неповні 4:00 і очікувано не дали прориву: в українському питанні сторони зберегли статус-кво. Втім, глядачі оцінюють зустріч позитивно. Принаймні Байден і Путін домовилися відновити роботу дипломатичних представництв і узгодили спільні дії щодо роззброєння та кібербезпеки.
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