Білий дім: будь-яке перетинання російськими військами кордону з Україною розглядатиметься як вторгнення

Білий дім: будь-яке перетинання російськими військами кордону з Україною розглядатиметься як вторгнення

Це ясно дав зрозуміти президентові Росії Байден.

Будь-яке перетинання російськими військами кордону з Україною розглядатиметься Вашингтоном як вторгнення.

Про це заявила прессекретарка Білого дому Джен Псакі.

"Якщо якісь російські війська перейдуть кордон з Україною, це буде новим вторгненням, і воно зіткнеться зі швидкою, суворою та єдиною відповіддю Сполучених Штатів та наших союзників", — йдеться у заяві чиновниці.

Вона наголосила, що це ясно дав зрозуміти президентові Росії Володимиру Путіну голова Білого дому Джо Байден.

Псакі додала, що Байден з багаторічного досвіду знає, що росіяни мають великий арсенал агресивних дій.

Адже вони, крім безпосередньо дій військових, включають кібератаки і воєнізовану тактику.

Вона додала, що на пресконференції, що завершилася, Байден підтвердив, що ці акти російської агресії чекає рішуча, і єдина відповідь.

Також глава Білого дому вважає, що вторгнення РФ в Україну мало б найсерйозніші наслідки для миру з часів Другої світової війни.

Водночас Байден не відкидає можливості проведення саміту з Путіним через агресію РФ навколо України.

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