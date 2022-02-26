Білий дім хоче від Конгресу 2,9 млрд доларів для допомоги Україні, країнам Балтії та Польщі

Білий дім хоче від Конгресу 2,9 млрд доларів для допомоги Україні, країнам Балтії та Польщі

Загалом же Білий дім попросив ​​понад 6 мільярдів доларів нового фінансування у зв'язку з нападом Росії на Україну.

У п’ятницю Білий дім повідомив Конгресу, що йому знадобиться нове фінансування в розмірі 6,4 мільярда доларів, щоб допомогти Україні протистояти російському вторгненню, підтримати інші східноєвропейські країни, посилити Пентагон.

Про це пише Bloomberg.

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Як пише видання, з цих грошей 2,9 мільярда доларів підуть на гуманітарні потреби і потреби безпеки для України, країн Балтії, Польщі та інших сусідів України.

Адміністрація Байдена також просить 3,5 мільярда доларів для міністерства оборони США для реагування на кризу в Україні.

Кошти є доповненням до 650 мільйонів доларів США у сфері безпеки та 52 мільйонів доларів США гуманітарної допомоги, які США вже надали Україні протягом минулого року, а також до попередньої гарантії суверенної позики в 1 мільярд доларів.

Запит на додаткові гроші, ймовірно, отримає двопартійну підтримку, оскільки демократи та республіканці поспішають із обіцянками допомогти Україні.

Нагадаємо, США офіційно запровадили персональні санкції проти Путіна та Лаврова.

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