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Білий дім не буде соромитися: обіцяють просити ще грошей для України у Конгресу

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Білий дім не буде соромитися: обіцяють просити ще грошей для України у Конгресу

Американський уряд докладе зусиль, щоб отримати додаткове фінансування для України / Фото: Associated Press

США продовжують підтримувати Україну.

Обсяги нового запиту адміністрації США до Конгресу щодо подальшої підтримки України обґрунтовані певними розрахунками, але за потреби Білий дім знову звернеться до законодавців по додаткові кошти для нашої країни.

Про це заявив координатор Ради нацбезпеки США Джон Кірбі, - пише Укрінформ.

Невідомо, скільки ще триватиме розв’язана Росією війна, тому, мовляв, було б безвідповідальним не зробити все можливе аби оцінити потреби України у I кварталі наступного фінансового року (після 30 вересня 2023-го) та подати відповідний запит до Конгресу.

Коментуючи розмір нового пакета для України обсягом понад $20 мільярдів, з яким адміністрація США звернулася до законодавців, Кірбі наголосив, що ця сума ґрунтується на ретельних розрахунках. Але, якщо цього виявиться замало, уряд докладе зусиль, щоб отримати додаткове фінансування.

«Ми не будемо соромитися знову піти до Конгресу, якщо відчуватимемо, що потрібно це зробити й попросити більше після першого кварталу, або якщо потрібно буде внести зміни до того, що ми вже зажадали», - резюмував Кірбі.

Нагадаємо, що раніше пані посол України у США Оксана Маркарова пояснила, як керівництво Штатів ставиться до ситуації на фронті в Україні. За її словами, президент США Джо Байден, очільник Об’єднаного комітету начальників штабів Штатів генерал Марк Міллі і голова американського Міноборони Ллойд Остін та інші американські топчиновники розуміють, що контрнаступ ЗСУ - це не шоу.

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Дата публікації
Перегляди
149
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