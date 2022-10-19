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Білий дім: небажання зустрічі Байдена та Путіна на саміті G20 - це чутки

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Білий дім: небажання зустрічі Байдена та Путіна на саміті G20 - це чутки

Фото: Associated Press

В адміністрації президента США спростували чутки.

Інформація про те, що Білий дім намагається уникнути навіть випадкової зустрічі президента США Джо Байдена з президентом Володимиром Путіним на саміті G20 є чутками.

Про це заявила прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр під час брифінгу.

"Адміністрація президента не намагається уникнути зустрічі президентів США та Росії, це чутки", - сказала вона.

Нагадаємо, у ЗМІ з'явилася інформація, що чиновники США роблять усе, аби на саміті G20 в Індонезії не було особистої зустрічі президента Джо Байдена з російським диктатором Володимиром Путіним.  

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