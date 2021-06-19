Білий дім обурився інформацією ЗМІ про заморожування $100 млн для України: "Це нонсенс"

США підготували резервні фонди на випадок подальшого вторгнення Росії в Україну.

Речниця Білого дому Джен Псакі спростувала інформацію Politico щодо заморожування реалізації плану з надання 100 мільйонів доларів військової допомоги Україні.

Про це йдеться в її заяві від п'ятниці, 18 червня.

"Ідея про те, що ми стримуємо допомогу Україні в сфері безпеки, - це нонсенс. Буквально минулого тижня - напередодні саміту США-Росія - ми надали пакет допомоги в області безпеки на суму 150 мільйонів доларів", - нагадала вона.

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Псакі зауважила, що США "надали всю суму, виділену Конгресом в межах ініціативи з надання допомоги Україні в сфері безпеки".

Окрім того, продовжила речниця Білого дому, за два дні до саміту з Путіним Байден публічно заявив, що США продовжать надавати Україні допомогу, щоб країна "могла протистояти фізичної агресії Росії".

"Ми також підготували резервні фонди на випадок подальшого вторгнення Росії в Україну. Як президент Байден прямо сказав президенту Путіну, ми будемо непохитно підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України", - наголосила вона.

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Раніше у Politico з посиланням на чотирьох поінформованих джерел повідомляли, що Білий дім готував для Києва новий пакет військової допомоги на 100 мільйонів доларів, зокрема з летальним озброєнням, однак поставив на паузу подальші кроки на тлі відведення військ РФ від кордонів з Україною і підготовки до зустрічі Байдена з Путіним.

Нещодавно Міністерство оборони США затвердило другу частину пакету безпекової допомоги Україні на суму 150 млн доларів за програмою USAI.

У березні Пентагон також виділив 125 мільйонів доларів для підвищення оборонного потенціалу України.

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