Білий дім обурився інформацією ЗМІ про заморожування $100 млн для України: "Це нонсенс"

США підготували резервні фонди на випадок подальшого вторгнення Росії в Україну.
Речниця Білого дому Джен Псакі спростувала інформацію Politico щодо заморожування реалізації плану з надання 100 мільйонів доларів військової допомоги Україні.
Про це йдеться в її заяві від п'ятниці, 18 червня.
"Ідея про те, що ми стримуємо допомогу Україні в сфері безпеки, - це нонсенс. Буквально минулого тижня - напередодні саміту США-Росія - ми надали пакет допомоги в області безпеки на суму 150 мільйонів доларів", - нагадала вона.
Псакі зауважила, що США "надали всю суму, виділену Конгресом в межах ініціативи з надання допомоги Україні в сфері безпеки".
Окрім того, продовжила речниця Білого дому, за два дні до саміту з Путіним Байден публічно заявив, що США продовжать надавати Україні допомогу, щоб країна "могла протистояти фізичної агресії Росії".
"Ми також підготували резервні фонди на випадок подальшого вторгнення Росії в Україну. Як президент Байден прямо сказав президенту Путіну, ми будемо непохитно підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України", - наголосила вона.
Раніше у Politico з посиланням на чотирьох поінформованих джерел повідомляли, що Білий дім готував для Києва новий пакет військової допомоги на 100 мільйонів доларів, зокрема з летальним озброєнням, однак поставив на паузу подальші кроки на тлі відведення військ РФ від кордонів з Україною і підготовки до зустрічі Байдена з Путіним.
Нещодавно Міністерство оборони США затвердило другу частину пакету безпекової допомоги Україні на суму 150 млн доларів за програмою USAI.
У березні Пентагон також виділив 125 мільйонів доларів для підвищення оборонного потенціалу України.