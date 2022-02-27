Білий дім опублікував заяву про нові економічні санкції проти Росії

Білий дім опублікував заяву про нові економічні санкції проти Росії

На сайті Білого дому опублікували інформацію про нові санкції проти Росії. Це спільна заява лідерів Єврокомісії, Франції, Німеччини, Італії, Великої Британії, Канади та США.

США анонсували нові жорсткіші санкції проти РФ, які будуть запроваджені "найближчими днями".

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По-перше, ми зобов'язуємося забезпечити видалення окремих російських банків з системи SWIFT. Це забезпечить від'єднання цих банків від міжнародної фінансової системи та завдасть шкоди їхній здатності працювати на світовому рівні.

Це забезпечить від'єднання цих банків від міжнародної фінансової системи та завдасть шкоди їхній здатності працювати на світовому рівні. По-друге, ми зобов'язуємося обмежити здатність російського Центробанку використовувати свої міжнародні резерви таким чином, щоб послабити вплив наших санкцій.

таким чином, щоб послабити вплив наших санкцій. По-третє, ми запровадимо обмеження проти людей і організацій , які сприяють війні в Україні та шкідливій діяльності російського уряду. Йдеться про заходи щодо обмеження продажу громадянства – так званих "золотих паспортів", – які дозволять багатим росіянам, пов'язаним з урядом РФ, стати громадянами наших країн і отримати доступ до наших фінансових систем.

, які сприяють війні в Україні та шкідливій діяльності російського уряду. Йдеться про заходи щодо обмеження продажу громадянства – – які дозволять багатим росіянам, пов'язаним з урядом РФ, стати громадянами наших країн і отримати доступ до наших фінансових систем. США й союзники створять наступного тижня трансатлантичну цільову групу, що забезпечить ефективне здійснення фінансових санкцій шляхом виявлення і заморожування активів осіб і компаній, що підпадають під санкції.

"Ми плануємо застосувати санкції та інші фінансові заходи щодо російських чиновників і представників еліти, близьких до російського уряду, а також їхніх сімей для виявлення і заморожування активів, якими вони володіють в наших юрисдикціях", ­– наголосили у Білому домі.