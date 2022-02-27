Білий дім опублікував заяву про нові економічні санкції проти Росії

На сайті Білого дому опублікували інформацію про нові санкції проти Росії. Це спільна заява лідерів Єврокомісії, Франції, Німеччини, Італії, Великої Британії, Канади та США.
США анонсували нові жорсткіші санкції проти РФ, які будуть запроваджені "найближчими днями".
- По-перше, ми зобов'язуємося забезпечити видалення окремих російських банків з системи SWIFT. Це забезпечить від'єднання цих банків від міжнародної фінансової системи та завдасть шкоди їхній здатності працювати на світовому рівні.
- По-друге, ми зобов'язуємося обмежити здатність російського Центробанку використовувати свої міжнародні резерви таким чином, щоб послабити вплив наших санкцій.
- По-третє, ми запровадимо обмеження проти людей і організацій, які сприяють війні в Україні та шкідливій діяльності російського уряду. Йдеться про заходи щодо обмеження продажу громадянства – так званих "золотих паспортів", – які дозволять багатим росіянам, пов'язаним з урядом РФ, стати громадянами наших країн і отримати доступ до наших фінансових систем.
- США й союзники створять наступного тижня трансатлантичну цільову групу, що забезпечить ефективне здійснення фінансових санкцій шляхом виявлення і заморожування активів осіб і компаній, що підпадають під санкції.
"Ми плануємо застосувати санкції та інші фінансові заходи щодо російських чиновників і представників еліти, близьких до російського уряду, а також їхніх сімей для виявлення і заморожування активів, якими вони володіють в наших юрисдикціях", – наголосили у Білому домі.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до вечора 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- втрати особового складу - понад 3000 осіб,
- танки - близько 100,
- бойові броньовані машини - близько 540,
- гармати - 15,
- ЗРК "Бук" - 1,
- літаки - 16,
- вертольоти - 18.
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
Росія наносить удари по цивільному населенню:
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