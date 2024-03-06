Білий дім переконаний у єдності союзників і партнерів України

Україна не просить інші країни відряджати війська для її підтримки у війні проти РФ, однак потребує зброї,

Сполучені Штати Америки переконані, що союзники й партнери України зберігають єдність в питанні її підтримки в умовах агресії РФ, і це підтверджується спільними діями.

Про це заявив радник Білого дому Джон Кірбі у відповідь на запитання, чи стурбовані США тим, ніби серед союзників України намітилися якісь розбіжності, - пише Укрінформ.

«Ні, ми бачимо величезну міжнародну підтримку та єдність навколо України», - наголосив представник адміністрації США.

Минулого тижня президент Байден зустрічався з прем’єр-міністром Італії Джорджею Мелоні, і вони «потужно» виступили в питанні підтримки України. Таку саму позицію останнім часом продемонстрували й інші лідери.

Кірбі додав, що серед країн, які підтримують Україну, «зберігається неймовірна єдність». За його словами, всі поділяють занепокоєння про те, що буде з міжнародною безпекою, якщо дозволити Путіну захопити Україну.

Представник адміністрації США вкотре наголосив, що Україна не просить інші країни відряджати війська для її підтримки у війні проти РФ, однак потребує зброї, боєприпасів та іншої допомоги.

Але представник Білого дому висловив стурбованість, що зволікання в Конгресі США з ухваленням допомоги Україні фактично вже спричинило «згубний вплив» на українських військових на полі бою.

«Це – головне занепокоєння, і вже давно минув час, щоб отримати інструменти, необхідні для оборони», - підкреслив радник Білого дому.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден підписав тимчасовий бюджет, щоб запобігти шатдауну. Але закон про надання підтримки Україні так і не ухвалили.

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