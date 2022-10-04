Білий дім підтвердив намір Джо Байдена брати участь у президентських виборах у 2024 році

Білий дім підтверджує намір Джо Байдена брати участь у президентських виборах, які відбудуться у 2024 році.

Про це заявила речниця президентської адміністрації Карін Жан-П'єр на брифінгу, передає УНІАН.

Байден повідомив про свій намір брати участь у президентських виборних перегонах американському активісту, борцю за громадянські права афроамериканців, священнику Елу Шарптону. Така заява президента прозвучала у приватній розмові.

"Я збираюся зробити це знову. Я йду", – заявив Байден.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 4 жовтня провів телефонні переговори з лідером США. "Ввечері говорив з президентом США Байденом. Передусім подякував йому за черговий пакет оборонної підтримки для нашої держави, зокрема за нові HIMARS. А загалом я відзначив, що успіхи наших військових – усі успіхи в поверненні свободи нашим людям – це наші спільні успіхи, це наші спільні перемоги", – сказав він.

Зеленський повідомив, що обговорив із Байденом ключові аспекти взаємодії держав поза оборонною сферою, зокрема фінансову підтримку – зокрема пакет підтримки обсягом понад 12 млрд дол. Сторони також обговорили політичні кроки, співпрацю в міжнародних організаціях.

"А особливо приємно мені було почути слова президента Байдена про те, що наші військові надихають увесь світ, наш народ надихає весь світ. І це справді так: наша перемога у цій війні покаже, як багато Україна може дати глобальній міцності свободи, глобальній міцності демократії", – зауважив президент.

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