Білий дім почав називати "вторгненням" розгортання російських військ на сході України

В адміністрації президента США оцінили переміщення російських військ і зрозуміли, що це нове вторгнення.

Білий дім, який неохоче використовував слово "вторгнення", 22 лютого повідомив про зміну своєї позиції.

Про це повідомляє AP News.

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"Ми вважаємо, що це – так, початок вторгнення, вторгнення Росії до України, що відбувається останнім часом", – сказав головний заступник радника з національної безпеки Джон Файнер.

"Вторгнення є вторгненням, і це те, що відбувається", ­– додав він.

Білий дім вирішив почати називати дії Росії "вторгненням" через ситуацію на місці, повідомив американський чиновник, який на умовах анонімності розповів про внутрішні обговорення.

За словами чиновника, спочатку адміністрація чинила опір розгортанню військ, оскільки Білий дім хотів побачити, що насправді збирається робити Росія. Оцінивши переміщення російських військ, стало зрозуміло, що це нове вторгнення.

Нагадаємо, 22 лютого президент Росії Володимир Путін попросив дозволити йому застосовувати російську армію за кордоном – на території так званих "ДНР" і "ЛНР". Рада Федерації РФ ухвалила відповідне рішення.

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