Білий дім подумує допомогу Україні та Ізраїлю об’єднати в один пакет: ЗМІ назвали причину

Завдяки такому кроку деякі республіканці-противники допомоги Україні будуть змушені проголосувати за пакет, бо не захочуть блокувати військову допомогу Ізраїлю.

Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість об'єднати в один запит своє прохання до Конгресу про військову допомогу для України та Ізраїлю. Там сподіваються, що це збільшить шанси на схвалення допомоги для українців.

Про це повідомдяє The Washington Post з посиланням на джерела серед високопосадовців Білого дому.

Навіщо США об'єднувати допомогу Україні та Ізраїлю

Двоє високопосадовців адміністрації американського президента розповіли, що остаточне рішення про об'єднання запитів до Конгресу щодо військової допомоги для України та Ізраїлю ще не ухвалили. Один із посадовців вважає, що такий крок може бути результативним, адже "заблокує" ультраправих – рішучих противників збільшення допомоги для Києва, але прихильників допомоги Ізраїлю.

Також читайте Сенатори США пропонують ухвалити для України єдиний пакет допомоги на рік: названа сума

Високопосадовці адміністрації президента США повідомили лідерам Палати представників і Сенату, членам ключових комітетів, що Білий дім невдовзі звернеться до Конгресу з проханням ухвалити додаткову військову допомогу Ізраїлю після нападу на нього палестинських бойовиків ХАМАС. Цей запит може надійти вже наступного тижня.

В американському Конгресі і демократи, і республіканці висловили повну підтримку Ізраїлю та пообіцяли, що США підтримуватимуть одного зі своїх найближчих союзників. Зокрема, про таку позицію оголосили крайні праві члени Конгресу, які виступають проти подальшої допомоги Україні.

У Білого домі та деякі проукраїнські конгресмени вважають, що завдяки пов’язуванню двох запитів про допомогу деякі республіканці будуть змушені проголосувати за об’єднаний пакет, адже не захочуть блокувати військову допомогу Ізраїлю.

Противники об'єднаного пакета допомоги для України та Ізраїлю

Однак потенційний план Білого дому вже зіткнувся з першими перешкодами 9 жовтня. Так, ідею не підтримала представниця республіканців Еліс Стефанік. Вона сказала, що республіканці у Палаті представників мають достатньо голосів для затвердження окремого пакета допомоги Ізраїлю. Це може чинити тиск на демократів у Сенаті, щоб ті ухвалили пакет без жодних умов.

Нагадаємо, Пентагон закликав Конгрес США ухвалити рішення про додаткове фінансування для виробництва та закупівлі боєприпасів для України та Ізраїлю.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Чи позначиться війна в Ізраїлі на допомозі Україні? Подоляк прояснив ситуацію

Читайте також: