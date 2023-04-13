Білий дім проведе секретний брифінг для сенаторів щодо витоку таємних документів Пентагону

Наступного тижня, 19 квітня, Білий дім проведе закритий брифінг щодо "зливу" секретних документів США.
Адміністрація Байдена наступного тижня проведе закритий брифінг для сенаторів США щодо несанкціонованого розголошення суворо секретних документів щодо війни в Україні.
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на помічника Демократичної партії Сенату.
За його словами брифінг відбудеться 19 квітня.
Зазначається, що цей витік документів Пентагону, ймовірно, найсерйозніший, з яким США зіткнулися за останнє десятиліття. Міністерство юстиції США почало кримінальне розслідування за фактом розголошення.
"Витік" секретних документів США
У ніч проти 7 квітня стало відомо, що до Мережі потрапили секретні документи щодо посилення української армії перед контрнаступом. Зокрема, йдеться про фотографії графіків очікуваного постачання зброї, чисельності військ і батальйонів та інших планів.
Після цього координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що у США вже шукають винних. Він додав, що деякі документи все ж були підроблені.
Таку інформацію підтвердили і в Міністерстві оборони Великої Британії. Там заявили, що у злитих до Мережі документах є "серйозний рівень неточності". Відомство закликало критично ставитись до поширеної у Мережі інформації.
Тим часом видання Politico заявило, що цей витік секретних документів США призвів до кризи у відносинах з союзниками. Це "зливання" уже називають одним з найбільших провалів американської розвідки.
Своєю чергою, у Сполучених Штатах Америки наголосили, що серйозно ставляться до "зливання" секретних документів. У Пентагоні обіцяють розслідувати це до тих пір, доки не знайдуть джерело витоку.
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