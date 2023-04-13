Білий дім проведе секретний брифінг для сенаторів щодо витоку таємних документів Пентагону

Адміністрація Байдена наступного тижня проведе закритий брифінг для сенаторів США щодо несанкціонованого розголошення суворо секретних документів щодо війни в Україні.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на помічника Демократичної партії Сенату.

За його словами брифінг відбудеться 19 квітня.

Зазначається, що цей витік документів Пентагону, ймовірно, найсерйозніший, з яким США зіткнулися за останнє десятиліття. Міністерство юстиції США почало кримінальне розслідування за фактом розголошення.

"Витік" секретних документів США

У ніч проти 7 квітня стало відомо, що до Мережі потрапили секретні документи щодо посилення української армії перед контрнаступом. Зокрема, йдеться про фотографії графіків очікуваного постачання зброї, чисельності військ і батальйонів та інших планів.

Після цього координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що у США вже шукають винних. Він додав, що деякі документи все ж були підроблені.

Таку інформацію підтвердили і в Міністерстві оборони Великої Британії. Там заявили, що у злитих до Мережі документах є "серйозний рівень неточності". Відомство закликало критично ставитись до поширеної у Мережі інформації.

Тим часом видання Politico заявило, що цей витік секретних документів США призвів до кризи у відносинах з союзниками. Це "зливання" уже називають одним з найбільших провалів американської розвідки.

Своєю чергою, у Сполучених Штатах Америки наголосили, що серйозно ставляться до "зливання" секретних документів. У Пентагоні обіцяють розслідувати це до тих пір, доки не знайдуть джерело витоку.

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