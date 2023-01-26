Білий дім: Російська армія сьогодні є слабшою, ніж 11 місяців тому

Але РФ залишається небезпечною, тому підтримка України не повинна ослабнути.

Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, - пише Укрінформ.

«Жодних сумнівів, що російська армія сьогодні є слабшою, ніж 11 місяців тому», - зауважив представник Білого дому.

Росіяни втратили величезну кількість людей та ресурсів, у тому числі тисячі ракет і безпілотників, які вони запускали на українську територію.

Але, за словами Кірбі, російські війська разом зі своїм озброєнням, хоч і застарілим, зберігають здатність завдавати небезпечних ударів, від яких щодня гине багато українців.

«Через це ми так зосереджені на тому, аби Україна надалі могла захищатися та мати змогу давати відсіч і досягати успіху на полі бою», - зазначив представник Білого дому.

Сполучені Штати Америки зберігають велику військову присутність у країнах Європи, щоб захистити європейську модель безпеки, якщо Росія вирішить піти далі.

«Безсумнівно, середовище безпеки в Європі змінилося через те, що зробив Путін. Тож Сполучені Штати пішли на те, щоб чітко показати нашим союзникам по НАТО, особливо на східному фланзі, наскільки серйозно ми ставимося до своїх зобов’язань за статтею 5 (Статуту НАТО – ред.). І Путін повинен це розуміти», - наголосив Кірбі.

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Підтримка США України

США передають Україні 31 танк Abrams. Про це заявив американський президент Джо Байден.

До того ж Байден запевнив Україну в потужній підтримці США та ЄС та розповів про плани ЗСУ провести контрнаступ. Мовляв, США працювали і партнерами по всьому світу для того, щоб Україна була в сильнішій позиції захистити себе.

Додамо, що Байден назвав головну ціль США в допомозі Україні і заявив про помилку Путіна.

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