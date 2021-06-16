Білий дім розкрив подробиці зустрічі Байдена і Путіна в Женеві: розклад

Зокрема, о 14:25 за Києвом відбудеться фотосесія Путіна, Байдена і президента Швейцарії.

Зустріч президентів США і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна в Женеві розпочнеться у середу, 16 червня, о 14:35 за Києвом.

Розклад американського лідера на саміті у Twitter опублікував журналіст The Oakland Press Марк Кевіт.

Зазначається, що двостороннім переговорам передуватиме фотосесія Путіна, Байдена і президента Швейцарії Гі Пармелена, яка розпочнеться о 14:25.

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Окрім того, о 15:55 відбудеться перший раунд розширеної зустрічі Путіна і Байдена з участю делегацій, а о 17:40 - другий.

Одразу після саміту Байден проведе пресконференцію, після якої вилетить до Вашингтона.

ТСН.ua зібрав найцікавіші подробиці про те, чому Байден та Путін обрали для зустрічі саме Женеву, де власне відбудуться самі переговори та яких результатів очікувати нам, українцям. Читайте про це за посиланням.

Як повідомлялося, в день саміту Байдена і Путіна в Женеві виконуючий обов'язки помічника американського держсекретаря у справах Європи і Євразії Філіп Рікер зустрінеться з пані послом України в США Оксаною Маркаровою.

Новини світу: у Швейцарії готуються до зустрічі Джо Байдена з Володимиром Путіним

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