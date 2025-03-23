Білий дім тиснув на Британію, щоб розкритикувати Зеленського - Стармер

Після інциденту, що стався у Овальному кабінеті під час важливих переговорів, Білий дім розпочав тиск на британську сторону, сподіваючись на критичні заяви щодо президента України Володимира Зеленського. Американці очікували, що така позиція допоможе зміцнити їхню дипломатичну лінію щодо України.

Про це розповів прем’єр Британії Кір Стармер, пише The New York Times.

За його словами, щодо дій президента США Дональда Трампа, зокрема введення 25-відсоткового тарифу на британську сталь та критики президента України Володимира Зеленського, лідер Лейбористської партії Великої Британії Кір Сталмер зазначив, що визнає, що ці дії спричинили "певну ступінь дезорієнтації". Він підкреслив, що правильною реакцією було не піддаватися на провокації Трампа, а зберігати спокій та послідовність у зовнішній політиці, не реагуючи емоційно.

"У день, коли зустріч в Овальному кабінеті між президентом Трампом і президентом Зеленським пройшла не дуже добре, на нас тиснули, щоб ми виступили дуже критично, використовуючи, знаєте, барвисті прикметники, щоб описати те, що відчували інші", – згадує Стармер.

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За його словами, найкращим способом вирішення конфлікту є діалог з обома сторонами, щоб знайти спільне рішення.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що відбулось у Овальному кабінеті.

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