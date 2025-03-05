Білий дім запропонував дату оголошення переговорів Трампа і Путіна — експерт

У Кремлі вже активно готуються до цих перемовин.

У Білому домі пропонують до 15 березня оголосити про готовність до проведення переговорів президента США Дональда Трампа і російського лідера Володимира Путіна.

Про це повідомив голова правління інституту світової політики Віктор Шлінчак з посиланням на власні джерела в ефірі телеканалу “Київ24”.

За його словами, у Кремлі вже активно готуються до цих перемовин, зокрема психологічно прогріваючи свою аудиторію через телеканали.

“У Білому домі 15 березня поставили як точку, до якої повинні підготувати перемовини у форматі Трампа і Путіна. Ми зараз почуємо багато "перевзування в повітрі" на російському ТБ”, — зауважив Шлінчак.

Як пояснив експерт, таку дату було запропоновано, тому що команда Трампа намагається до Великодня укласти хоча б рамкову угоду.

“Після цього, очевидно, буде якась зустріч у тристоронньому форматі із делегаціями із трьох країн з тим, щоб на 15 квітня вийти на підписання якоїсь рамкової угоди”, - припустив він.

При цьому Віктор Шлінчак наголосив, що ця дата є пропозицією американської сторони, тому все ще може змінитися.

Нагадаємо, американський телеканал CNN також повідомив, що президент США Дональд Трамп може зустрітися з Володимиром Путіним раніше, ніж планувалося до цього. Такий сценарій в адміністрації США обговорюють "за зачиненими дверима".

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