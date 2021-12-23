Білий дім заявив про відсутність домовленості щодо нової зустрічі Байдена та Путіна

Також у Білому домі відповіли на звинувачення Росії щодо США.

У Білому домі повідомили, що лідер США Джо Байден не планує найближчим часом переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це пише Reuters з посиланням на слова речниці Білого дому Джен Псакі.

"Президент Джо Байден ще не домовився про час і місце нових переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним", - сказала Псакі.

Також вона відповіла на критику Путіна про те, що США та їх союзники були агресором в ескалації російсько-українського кордону. " Факти – це смішна річ, і факти ясно показують, що єдина агресія, яку ми бачимо на кордоні Росії та України – це військове нарощування росіян і войовнича риторика лідера Росії, – сказала Псакі.

Нагадаємо, у Держдепі США вважають, що такі переговори можуть відбуватися "на тлі деескалації ситуації" довкола України. Однак найближчим часом нової зустрічі президента США Джо Байдена та президента РФ Володимира Путіна не планується, сказав держсекретар США Ентоні Блінкен.

Як повідомляли раніше у Держдепі, переговори Сполучених Штатів та Росії про війська на українському кордоні почнуться вже в новорічні свята, але про особисту зустріч Байдена з Путіним не йдеться.

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