Білл Клінтон шкодує, що "змусив" Україну погодитись на відмову від ядерної зброї

Він також припустив, що Росія не влаштувала б повномасштабне вторгнення, якби Україна досі мала ядерну зброю.

Експрезидент США Білл Клінтон заявив, що шкодує про свою роль у ядерному роззброєнні України в 1990-х роках.

Про це колишній американський лідер розповів в інтерв’ю ірландському телеканалу RTÉ.

Клінтон торкнувся теми повномасштабної війни в Україні, обговорюючи мирний процес у Північній Ірландії.

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"Я відчуваю особисту причетність, тому що я змусив їх (Україну – ред.) погодитися на відмову від ядерної зброї. І ніхто з них не вірить, що Росія пішла б на це (вторгнення – ред.), якби Україна все ще мала свою зброю", – заявив експрезидент США.

Він також запевнив, що знав – президент Росії Володимир Путін, на відміну від свого попередника Бориса Єльцина, не підтримав би аналог Будапештського меморандуму.

"Вони (українці – ред.) боялися віддати її (ядерну зброю – ред.), бо думали, що це єдине, що захищало їх від експансіоністської Росії. Путін, коли побачив нагоду, порушив угоду і спочатку захопив Крим. І я через це почуваюсь жахливо, тому що Україна є дуже важливою країною", – зазначив Клінтон.

Він наголосив, що підтримка з боку США та Європи для України у повномасштабній війні з РФ має залишатися непохитною.

Політик припустив, що настане час, коли Україна вирішить, "що зможе досягти мирної угоди, з якою зможе жити". Водночас Клінтон додав: "Я не думаю, що решта з нас повинні відмовлятись від підтримки".

Роль Клінтона в ядерному роззброєнні України

У січні 1994 року Клінтон із Єльциним і президентом України Леонідом Кравчуком підписали тристоронню угоду про ліквідацію арсеналу стратегічної ядерної зброї, яка залишилася на українській території після розпаду СРСР.

У грудні 1994 року США приєдналися до Будапештського меморандуму, який передбачав зобов'язання Росії поважати територіальну цілісність України.

Зауважимо, наприкінці березня заступниця генсека ООН Ізумі Накаміцу заявила, що ризик застосування ядерної зброї на сьогодні вищий, ніж будь-коли від моменту початку "холодної війни".

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