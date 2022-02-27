"Білорусь глибоко залучена до збройної агресії проти України і надала свою територію для наступу", - Кислиця

"Білорусь глибоко залучена до збройної агресії проти України і надала свою територію для наступу", - Кислиця

Україна направила справу проти РФ до Міжнародного суду і звернулася з проханням випустити низку попередніх заходів щодо Росії.

Україна засуджує те, що Білорусь глибоко залучена до збройної агресії проти України.

Про це заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця увечері в неділю, 27 лютого, виступаючи на засіданні Ради Безпеки ООН.

"Ми засуджуємо те, що Білорусь глибоко залучена до збройної агресії проти України. З початку російської агресії ця країна надала свою територію для наступу. Сьогодні українське місто Житомир, а саме аеропорт "Житомир", постраждав від ракет "Іскандер", запущених з території Білорусі", - зазначив він.

Також Кислиця повідомив, що Україна направила справу проти РФ до Міжнародного суду і звернулася з проханням випустити низку попередніх заходів щодо Росії.

"Україна очікує на рішення суду, згідно з яким Росія має припинити незаконні напади на Україну. Росія має відповісти за свою поведінку в суді в Гаазі", - наголосив він.

Як повідомлялось, українська делегація прибула до кордону з Білоруссю на переговори з Росією.