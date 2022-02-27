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"Білорусь глибоко залучена до збройної агресії проти України і надала свою територію для наступу", - Кислиця

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"Білорусь глибоко залучена до збройної агресії проти України і надала свою територію для наступу", - Кислиця

Фото: facebook.com/UKRinUN

Україна направила справу проти РФ до Міжнародного суду і звернулася з проханням випустити низку попередніх заходів щодо Росії.

Україна засуджує те, що Білорусь глибоко залучена до збройної агресії проти України.

Про це заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця увечері в неділю, 27 лютого, виступаючи на засіданні Ради Безпеки ООН.

"Ми засуджуємо те, що Білорусь глибоко залучена до збройної агресії проти України. З початку російської агресії ця країна надала свою територію для наступу. Сьогодні українське місто Житомир, а саме аеропорт "Житомир", постраждав від ракет "Іскандер", запущених з території Білорусі", - зазначив він.

Також Кислиця повідомив, що Україна направила справу проти РФ до Міжнародного суду і звернулася з проханням випустити низку попередніх заходів щодо Росії.

"Україна очікує на рішення суду, згідно з яким Росія має припинити незаконні напади на Україну. Росія має відповісти за свою поведінку в суді в Гаазі", - наголосив він.

Як повідомлялось, українська делегація прибула до кордону з Білоруссю на переговори з Росією.

Володимир Зеленський звернувся до громадян Білорусі

Володимир Зеленський звернувся до громадян Білорусі

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 18:00 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 27
  • гелікоптери - 26
  • танки - 150
  • бойові броньовані машини - 706
  • гармати - 50
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Гради" - 4
  • автомобільна техніка - 30
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 2
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 4500

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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