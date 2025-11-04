Білорусь поскаржилася до ООН на країни-сусіди: що не сподобалося Лукашенку

Прапор Білорусі / © wikipedia.org

Реклама

Білорусь скаржиться на закриття пунктів пропуску на кордонах з країнами Європейського Союзу.

Про це повідомили у пресслужбі білоруського МЗС.

У відомстві наголошують, що заступник міністра закордонних справ Білорусі Ігор Секрета під час зустрічі з верховним комісаром ООН з прав людини Фолькером Тюрком у Женеві розповів про “погіршення ситуації в окремих країнах Євросоюзу”, а також “на кричущі порушення, пов’язані з закриттям кордонів Польщею, Литвою та Латвією”.

Реклама

На тлі цього в Мінську навіть заговорили про “порушення прав людини” на Заході. Так, білоруське МЗС наголосило на тому, що, мовляв, ООН має “критичного та об'єктивно” підійти “до оцінки порушень прав людини у країнах Заходу”.

До слова, напередодні, 3 листопада, Білорусь зазнала в ООН різкої критики з боку багатьох країн щодо порушень прав людини, включно зі звинуваченнями в системних репресіях, політично мотивованих репресіях та широкомасштабних тортурах. Багато дипломатів висловили тривогу щодо погіршення ситуації в країні.

Зауважимо, в ніч проти 12 вересня Польща закрила кордон із Білоруссю через спільні військові навчання Мінська та Москви. Крім того, Литва 27 жовтня оголосила про безстрокове закриття кордону з республікою після системних порушень повітряного простору десятками метеозондів, що зірвало роботу литовських аеропортів.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко пригрозив Європі застосуванням російського ракетного комплексу “Орешнік”, який поставлять на бойове чергування на території держави-васала РФ у грудні 2025 року. Диктатор назвав його “страшною зброєю”.