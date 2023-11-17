Білорусь причетна до незаконного вивезення дітей з тимчасово окупованих територій України - Держдеп

Уряд і спецслужби Білорусі разом із владою Росії безпосередньо причетні до незаконного вивезення дітей з тимчасово окупованих територій України.

Про це заявив Державний департамент США, - пише Укрінформ.

«Програма Conflict Observatory, що підтримується Державним департаментом США, оприлюднила звіт, у якому детально описується причетність Білорусі до систематичного вивезення Росією дітей з України під час незаконної та неспровокованої війни», - зауважує Держдеп.

Відповідно до інформації Yale Humanitarian Research Lab понад 2400 дітей віком від шести до 17 років були вивезені з окупованих РФ регіонів України до «Дубрави» та 12 інших об’єктів у Білорусі. Там здійснювалося політичне й культурне перевиховання та військовий вишкіл в інтересах Білорусі й Росії.

«У звіті робиться висновок, що ці операції координуються на найвищому рівні обох урядів і проводяться за сприяння сил безпеки кожної країни, а також ультранаціоналістичних груп бойовиків», - наголосили в Держдепі.

Здебільшого вивозяться діти з уразливих верств населення, в тому числі з обмеженими можливостями, з малозабезпечених сімей, а також діти військових та сироти.

Також читайте Байден оголосив про нові санкції проти причетних до примусового вивезення українських дітей

«Цих дітей переселяють до Білорусі чи Росії, потенційно без згоди їхніх сімей та чіткої можливості для повернення додому», - резюмує Держдеп.

У зовнішньополітичному відомстві наголосили, що Сполучені Штати продовжать притягувати до відповідальності осіб, «причетних до зловживань, пов’язаних із війною РФ проти України».

Нагадаємо, у березні Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Львової-Бєлової та президента РФ Володимира Путіна за незаконне вивезення до країни-агресорки українських дітей.

В Україні напередодні повідомили, що Нацполіція разом з СБУ перевіряють інформацію Націнформбюро про переміщення і депортацію 19 549 дітей з Донецької, Луганської, Харківської, Миколаївської, Херсонської та Запорізької областей.

Сам Путін 30 липня заявив, що "історія з викраденням дітей з України нібито Росією роздута".

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Россияне "подарили" 230 украинских детей другим семьям! | Иван Федоров"

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.