Білорусь причетна до незаконного вивезення дітей з тимчасово окупованих територій України - Держдеп

Уряд і спецслужби Білорусі разом із владою Росії безпосередньо причетні до незаконного вивезення дітей з тимчасово окупованих територій України.
Про це заявив Державний департамент США, - пише Укрінформ.
«Програма Conflict Observatory, що підтримується Державним департаментом США, оприлюднила звіт, у якому детально описується причетність Білорусі до систематичного вивезення Росією дітей з України під час незаконної та неспровокованої війни», - зауважує Держдеп.
Відповідно до інформації Yale Humanitarian Research Lab понад 2400 дітей віком від шести до 17 років були вивезені з окупованих РФ регіонів України до «Дубрави» та 12 інших об’єктів у Білорусі. Там здійснювалося політичне й культурне перевиховання та військовий вишкіл в інтересах Білорусі й Росії.
«У звіті робиться висновок, що ці операції координуються на найвищому рівні обох урядів і проводяться за сприяння сил безпеки кожної країни, а також ультранаціоналістичних груп бойовиків», - наголосили в Держдепі.
Здебільшого вивозяться діти з уразливих верств населення, в тому числі з обмеженими можливостями, з малозабезпечених сімей, а також діти військових та сироти.
«Цих дітей переселяють до Білорусі чи Росії, потенційно без згоди їхніх сімей та чіткої можливості для повернення додому», - резюмує Держдеп.
У зовнішньополітичному відомстві наголосили, що Сполучені Штати продовжать притягувати до відповідальності осіб, «причетних до зловживань, пов’язаних із війною РФ проти України».
Нагадаємо, у березні Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Львової-Бєлової та президента РФ Володимира Путіна за незаконне вивезення до країни-агресорки українських дітей.
В Україні напередодні повідомили, що Нацполіція разом з СБУ перевіряють інформацію Націнформбюро про переміщення і депортацію 19 549 дітей з Донецької, Луганської, Харківської, Миколаївської, Херсонської та Запорізької областей.
Сам Путін 30 липня заявив, що "історія з викраденням дітей з України нібито Росією роздута".
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Россияне "подарили" 230 украинских детей другим семьям! | Иван Федоров"
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