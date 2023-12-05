"Білорусь – трамплін Китаю до Європи": політолог про зустріч Лукашенка та Сі Цзіньпіня

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко поїхав до Китаю для переговорів із головою КНР Сі Цзіньпіном. Зустріч лідерів у Пекіні відбулась 4 грудня. Глави держав говорили, зокрема про питання торговельно-економічного, інвестиційного та міжнародного співробітництва.

Проте Олександру Лукашенку не варто тішити себе ілюзіями, адже територія Білорусі стратегічно-важлива Сі Цзіньпіну як трамплін для стрибка до Європи. Водночас Пекін потрібен Мінську як джерело коштів та гарант безпеки від Москви.

Про це "24 Каналу" розповів політолог Ігор Рейтерович.

"Нехай Лукашенко не тішить себе ілюзіями, що він важливий геополітичний гравець й великі лідери до нього з повагою ставляться в Китаї", – зауважив політолог.

За словами Рейтеровича, китайців Білорусь цікавить з огляду географічного розташування: держава межує з країнами Євросоюзу та зручна щодо логістики.

Водночас режим Лукашенко робить все можливе, аби заманити китайські інвестиції та бізнес до Мінська.

"Він же готовий на геть усе піти. І на коліна може стати, якщо треба. І він це робив останні 10 років. Він так "стелиться" перед Сі, що дуже складно описати: у нього захоплення, яке межує з приниженням", – каже політолог.

Співпраця з Сі вигідна Олександру Лукашенку – це стане черговим натяком в бік Росії, що в Китаю присутні власні інтереси в регіоні, який Кремль вважає нібито своєю зоною впливу.

За словами Рейтеровича, самопроголошений президент Білорусі намагається маневрувати між Сі Цзіньпінем та Володимиром Путіним. Лукашенко в спілкуванні з китайським лідером вважає, що знайшов альтернативного старшого "брата", який у разі потреби зможе захистити перед Росією.

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Як пояснив політолог, після війни Росії проти України Китай буде поступово заходити до ЄС через Білорусь, коли вони покращать відносини. Сі Цзіньпін готує плацдарм на майбутнє, щоб, коли запустяться відповідні процеси, він контролюватиме білоруські підприємства та компанії. Згодом вироблені товари продаватиме до країн ЄС.

"Всі чудово розуміють, що ці товари матимуть маркування не "Made in Belarus", а "Made in China". Робитимуться переважно на підприємствах з китайськими інвестиціями, які, до речі, у Білорусі вже побудовані. Проте побудовані не на сильно вигідних умовах для Білорусі. Лукашенко там обіцяв гарантовано викуповувати половину продукції за державним замовленням", – резюмував Ігор Рейтерович.

Нагадаємо, білоруський опозиціонер спрогнозував, про що свідчить візит Лукашенка до Пекіна.

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