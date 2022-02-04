Білорусь звинуватила Україну у запуску безпілотника на свою територію, але той виявився російським

Білорусь звинуватила Україну у запуску безпілотника на свою територію, але той виявився російським

До МЗС навіть викликали посла України в Республіці Білорусь Ігоря Кизима, якому "було заявлено про рішучий протест".

Білорусь звинуватила Україну у запуску на свою територію безпілотника начебто для розвідки.

Про це йдеться у повідомленні білоруського МЗС.

"Український БЛА 24 січня 2022 року незаконно перетнув державний кордон Білорусі, був зафіксований у повітряному просторі нашої країни та згодом примушений до посадки спеціалістами Збройних сил", — йдеться в повідомленні.

У Білорусі переконані, що безпілотник українці запустили для "проведення нелегальної розвідувальної діяльності над військовим полігоном "Брестський".

До МЗС навіть викликали посла України в Республіці Білорусь Ігоря Кизима, якому "було заявлено про рішучий протест".

Своєю чергою в МЗС України звинувачення з боку Білорусі назвали провокацією.

"Чергова провокація влади в Білорусі. На заміну міфічним "тонам зброї" прийшли "безпілотники", — написав у Тwitter речник МЗС Олег Ніколенко.

Ніколенко запевнив, що Україна не використовувала безпілотник, і закликав Мінськ не підігрувати дестабілізаційним діям Росії.

Проте згодом стало відомо, що "український" безпілотник виявився російським. Про це розповів посол України Ігор Кизим у коментарі Еuroradio.

За його словами, українські Збройні сили не використовували дрони у вказаному районі. "Тим більше, наскільки відомо, йдеться про безпілотники "Орлан", які є лише на озброєнні Росії та Білорусі", — додає посол.

The Insider, із посиланням на знімок безпілотника, оприлюднений офіційним телеканалом "Білорусь 1", також стверджує, що йдеться саме про російський безпілотник.

"Формою головної частини продемонстрований білоруською стороною дрон схожий саме на "Орлан". Крім того, крила Spectator забезпечені аеродинамічними закінцівками-вінглетами, чого немає в "Орлана", — додали у виданні.

Нагадаємо, що США пригрозили Білорусі серйозними наслідками через сприяння агресії Росії.

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