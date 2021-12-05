Білорусь звинуватила Україну в "порушенні кордону" і вручила ноту протесту військовому аташе

Білорусь звинуватила Україну в "порушенні кордону" і вручила ноту протесту військовому аташе

Державна прикордонна служба України вже спростувала звинувачення білоруської сторони.

Міністерство оборони Білорусі 5 грудня вручило військовому аташе України ноту протесту через начебто "порушення кордону" країни.

Про це йдеться на сайті Міноборони Білорусі.

Українського дипломата, зокрема, викликали до департаменту міжнародного військового співробітництва за нібито "часті порушення кордону Білорусі зі сторони України". Білорусь пішла на такий крок через інцидент 4 грудня, коли в районі села Нова Рудня зафіксували, за їхніми словами, незаконний перетин кордону українським вертольотом.

У Мінську вважають, що українська сторона уникає діалогу для розв'язання спірних питань.

"Було наведено факти, які свідчать про ухилення України від виконання зобов’язань у рамках регіональних заходів довіри та безпеки, а також проведення на тлі обвинувальної щодо Республіки Білорусь риторики низки навчань поблизу білоруського державного кордону підрозділами збройних сил України", — вважають у тамтешньому Міноборони.

Також у Білорусі кажуть, що сукупність вказаних фактів, на їхню думку, свідчить про можливість "виникнення загрози безпеці країни у південному напрямку".

Нагадаємо, 4 грудня офіційний Мінськ виступив із заявою, що, мовляв, під час навчань український гелікоптер Мі-8 залетів углиб Білорусі на один кілометр і летів на висоті близько 100 метрів. Навіть опублікували відео польоту вертольота над лісом та дорогою.

Проте у Держприкордонслужбі спростували заяви про перетин кордону з Білоруссю, заявивши, що інформація білоруської сторони щодо порушення повітряного простору вертольотом Мі-8 з боку України не відповідає дійсності.

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