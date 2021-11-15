Білоруська міграційна криза покликана відвернути увагу від дій Росії біля кордонів України — Блінкен

США, Польща та інші союзники разом змушують Москву платити чималу ціну за військову агресію та зловмисні дії у регіоні.
Міграційна криза на кордоні Білорусі та ЄС спровокована Мінськом, щоб відвернути увагу від дій Росії біля кордону з Україною.
Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час розмови з польським главою МЗС Збігневом Рау, пише "Інтерфакс".
"Дії режиму Лукашенка загрожують безпеці. Вони націлені на те, щоб посіяти розбрат та відвернути увагу від дій Росії на кордоні з Україною", — йдеться у повідомленні Держдепу за підсумками розмови Блінкена та Рау.
Блінкен висловив підтримку Польщі, яка зіткнулася з хвилею мігрантів, які прагнуть потрапити на її територію через Білорусь.
"Держсекретар Блінкен та глава МЗС Рау рішуче засудили використання у власних цілях Мінським мігрантів і закликали Лукашенка зайнятися розв'язання основних проблем, які спровокували санкції Заходу: ігнорування прав людини та фундаментальних свобод народу Білорусі", — йдеться у заяві.
Блінкен подякував співрозмовнику за підтримку територіальної цілісності та незалежності України.
"США, Польща та інші союзники разом змушують Москву платити чималу ціну за військову агресію та зловмисні дії у регіоні", — резюмують у Держдепі.
Нагадаємо, раніше десятки нелегальних мігрантів штурмом узяли білорусько-польський кордон. Частину мігрантів було затримано та передано прикордонникам.
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