Білоруська міграційна криза покликана відвернути увагу від дій Росії біля кордонів України — Блінкен

США, Польща та інші союзники разом змушують Москву платити чималу ціну за військову агресію та зловмисні дії у регіоні.

Міграційна криза на кордоні Білорусі та ЄС спровокована Мінськом, щоб відвернути увагу від дій Росії біля кордону з Україною.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час розмови з польським главою МЗС Збігневом Рау, пише "Інтерфакс".

"Дії режиму Лукашенка загрожують безпеці. Вони націлені на те, щоб посіяти розбрат та відвернути увагу від дій Росії на кордоні з Україною", — йдеться у повідомленні Держдепу за підсумками розмови Блінкена та Рау.

Блінкен висловив підтримку Польщі, яка зіткнулася з хвилею мігрантів, які прагнуть потрапити на її територію через Білорусь.

"Держсекретар Блінкен та глава МЗС Рау рішуче засудили використання у власних цілях Мінським мігрантів і закликали Лукашенка зайнятися розв'язання основних проблем, які спровокували санкції Заходу: ігнорування прав людини та фундаментальних свобод народу Білорусі", — йдеться у заяві.

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Блінкен подякував співрозмовнику за підтримку територіальної цілісності та незалежності України.

"США, Польща та інші союзники разом змушують Москву платити чималу ціну за військову агресію та зловмисні дії у регіоні", — резюмують у Держдепі.

Нагадаємо, раніше десятки нелегальних мігрантів штурмом узяли білорусько-польський кордон. Частину мігрантів було затримано та передано прикордонникам.

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