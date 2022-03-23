Білоруська сторона записала в "шпигуни" співробітників українського посольства в Мінську - МЗС України

Білоруська сторона записала в "шпигуни" співробітників українського посольства в Мінську - МЗС України

Чергові заяви білоруських посадових осіб на адресу України дедалі більше ускладнюють двосторонні відносини держав.

У МЗС України сподіваюся, що метою звинувачень на адресу українських дипломатів у Білорусі у шпигунстві не є посилення антиукраїнської істерії, спрямоване на те, аби виправдати підтримку збройної агресії Росії.

Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко.

"Білоруська сторона записала в "шпигуни" співробітників українського посольства в Мінську, які офіційно представляють різні відомства України: МО, СБУ, ДПСУ. В широкий доступ були викладені їхні персональні дані", - поінформував він.

Він зауважив, що війни ці люди проводили сотні зустрічей з офіційними представниками Білорусі, і таку діяльність навряд можна назвати "під прикриттям".

Також чергові заяви білоруських посадових осіб на адресу України дедалі більше ускладнюють двосторонні відносини держав.

"Розраховуємо, що кінцевою метою цієї провокації не є посилення антиукраїнської істерії в білорусі, аби виправдати підтримку збройної агресії Росії проти України. Залишаємо за собою право на відповідь на такі недружні дії Білорусі", - зазначив речник міністерства.

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