Білоруські військові готуються провести операції під чужим прапором в прикордонній зоні з Україною - Центр національного спротиву

Центр національного спротиву отримав відомості, що білоруські силові відомства готуються провести так звані операції під чужим прапором в прикордонній зоні з Україною.

Вони планують вдатися до провокацій, які самі ж успішно попередять з метою показати китайським колегам свої можливості. З 8 по 19 липня на території республіки Білорусь проходять перші спільні навчання сил спеціальних операцій ЗС РБ та військовослужбовців Народно-визвольної армії КНР. Навчання мають статус “антитерористичних”.

Напередодні навчань та прибуття китайських підрозділів до Білорусі, заступник начальника генерального штабу ЗС РБ генерал-майор Володимир Купріянюк заявив про загрозу підготовки та проведення на території білорусі збройних провокацій “в умовах нарощування присутності підрозділів спеціального призначення, найманців і різноманітних добровольчих формувань у прикордонних районах”.

Ця заява була покликана підготувати інформаційне поле для проведення білоруською стороною власних провокацій, адже їй буде вкрай вигідно в контексті вступу білорусі до Шанхайської організації співробітництва (ШОС) та перших спільних антитерористичних навчань з НВАК показати спроможність власних органів безпеки до реагування на загрози.

Відповідно, в планах у білоруських силовиків “успішно присікти збройні провокації” вздовж українсько-білоруського кордону, після чого буде здійснена спроба звинуватити Україну.

Нагадаємо, моніторинговий канал "Беларускі Гаюн" повідомляв, що до Білорусі прибули китайські військові, аби взяти участь у "спільному антитерористичному тренуванні (навчанні)". Воно триватиме від 8 до 19 липня.

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