Білоруські військові намагалися зробити підкоп під новим парканом на кордоні з Польщею: фото

Білоруські військові намагалися зробити підкоп під новим парканом на кордоні з Польщею: фото

У неділю, 19 червня стався інцидент на кордоні Білорусі з Польщею.

Білоруські військові намагалися зробити підкоп під парканом, який нещодавно встановили на кордоні з Польщею.

Провокацію помітили співробітники прикордонної служби Польщі та розповіли про це в Twitter.



Офіцери помітили шістьох білоруських солдатів на ділянці в районі села Дубичі Церковні.

Також повідомляється, що 21 особа намагалася нелегально потрапити до Польщі через кордон з Білорусі. Це були, зокрема, мігранти з Марокко, Сенегалу та Індії.

W dn.19.06 na terytoriumpróbowało nielegalnie przedostać się z21 os.-m.in.ob.Maroka,Senegalu i Indii.

Zdarzenia miały miejsce na odcinkach #PSGNarewka #PSGCzeremcha

Na odcinku #PSGDubiczeCerkiewne patrolezauważyły 6 żołnierzy,którzy próbowali zrobić podkop pod barierą. pic.twitter.com/yL2yatfPtJ — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) June 20, 2022

Нагадаємо, у середині червня в Польщі завершили спорудження відрізка загородження на кордоні з Білоруссю довжиною 140 кілометрів.

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